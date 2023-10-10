Уже 53 погибших в Грозе на Харьковщине – идентифицировали 8-летнего ребенка

Количество погибших в селе Гроза из-за российского ракетного удара увеличилось до 53 человек, среди которых 8-летний мальчик, сообщила Харьковская областная прокуратура.

6 мирных жителей получили телесные повреждения.

Идет идентификация тел погибших. Уже идентифицировано 49 тел, числятся без вести пропавшими 5 человек.

Правоохранители с первой минуты преступления проводят кропотливую работу по установлению всех погибших этой трагедии. Назначены 64 судебно-медицинских экспертиз трупов и человеческих остатков и 91 ДНК-экспертиза.

Уже было проведено 36 судебно-медицинских экспертиз и 64 детальных осмотра тел и человеческих остатков погибших.

Прокуратура в очередной раз отмечает: российская армия нанесла целенаправленный удар по гражданским. Украинских военных в местном кафе не было.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Утром 6 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара погибли 52 человека. На утро 9 октября были идентифицированы 49 тел.

7 октября представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетили место ракетного удара. Они установили имена 35 убитых людей — 19 женщин, 15 мужчин и 8-летнего мальчика, а также имена пяти женщин и одного мужчины, которые получили ранения.