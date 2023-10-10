Live
  • Вт 10.10.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.55
  • EUR 38.48
    • 🟢

Уже 53 погибших в Грозе на Харьковщине – идентифицировали 8-летнего ребенка

Происшествия 13:16   10.10.2023
Оксана Якушко
Уже 53 погибших в Грозе на Харьковщине – идентифицировали 8-летнего ребенка

Количество погибших в селе Гроза из-за российского ракетного удара увеличилось до 53 человек, среди которых 8-летний мальчик, сообщила Харьковская областная прокуратура.

6 мирных жителей получили телесные повреждения.
Идет идентификация тел погибших. Уже идентифицировано 49 тел, числятся без вести пропавшими 5 человек.

Правоохранители с первой минуты преступления проводят кропотливую работу по установлению всех погибших этой трагедии. Назначены 64 судебно-медицинских экспертиз трупов и человеческих остатков и 91 ДНК-экспертиза.

Уже было проведено 36 судебно-медицинских экспертиз и 64 детальных осмотра тел и человеческих остатков погибших.

Прокуратура в очередной раз отмечает: российская армия нанесла целенаправленный удар по гражданским. Украинских военных в местном кафе не было.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Утром 6 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара погибли 52 человека. На утро 9 октября были идентифицированы 49 тел.

7 октября представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетили место ракетного удара. Они установили имена 35 убитых людей — 19 женщин, 15 мужчин и 8-летнего мальчика, а также имена пяти женщин и одного мужчины, которые получили ранения.

Читайте также: Совбез ООН по Грозе на Харьковщине: РФ заявила, что била по «неонацистам»

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
10.10.2023, 13:02
«Люди в шоке», — Терехов о состоянии пострадавших от удара по Харькову 6.10
«Люди в шоке», — Терехов о состоянии пострадавших от удара по Харькову 6.10
10.10.2023, 12:45
Семья ребенка, погибшего от удара ракеты по Харькову, вернулась в город летом
Семья ребенка, погибшего от удара ракеты по Харькову, вернулась в город летом
10.10.2023, 10:44
Совбез ООН по Грозе: дипломат заявил, что Небензю не должны были слушать
Совбез ООН по Грозе: дипломат заявил, что Небензю не должны были слушать
10.10.2023, 11:40
Адскую ночь устроили харьковские воины врагу под Сватово (видео)
Адскую ночь устроили харьковские воины врагу под Сватово (видео)
10.10.2023, 12:18
РФ сосредоточила усилия вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине — ВСУ
РФ сосредоточила усилия вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине — ВСУ
10.10.2023, 13:53

Новости по теме:

21:17
39 погибших в селе Гроза после ракетного удара РФ уже идентифицировали
17:58
Не опознаны 65 тел: полиция просит помочь опознать захороненных в Изюме
18:31
В Изюме еженедельно перезахороняют тела 10-12 погибших в оккупации (видео)
17:23
Около 150 тел из захоронения в Изюме на Харьковщине неидентифицированы
15:36
Более 400 тел погибших на деоккупированной Харьковщине еще не идентифицировали

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Уже 53 погибших в Грозе на Харьковщине – идентифицировали 8-летнего ребенка»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 13:16;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество погибших в селе Гроза из-за российского ракетного удара увеличилось до 53 человек, среди которых 8-летний мальчик, сообщила Харьковская областная прокуратура.".