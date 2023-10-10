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Уже 53 загиблих у селі Гроза на Харківщині – ідентифікували 8 річну дитину

Події 13:16   10.10.2023
Оксана Якушко
Уже 53 загиблих у селі Гроза на Харківщині – ідентифікували 8 річну дитину

Кількість загиблих у селі Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 53 осіб, серед яких 8-річний хлопчик, повідомила Харківська обласна прокуратура.

6 мирних мешканців отримали тілесні ушкодження.

Триває ідентифікація тіл загиблих. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 осіб.

Правоохоронці з першої хвилини злочину проводять кропітку роботу для встановлення всіх загиблих цієї трагедії. Призначено 64 судово-медичних експертизи трупів і людських решток та 91 ДНК-експертиза.

Вже провели 36 судово-медичних експертиз і 64 детальних огляди тіл та людських решток загиблих осіб.

Прокуратура наголошує: російська армія завдала цілеспрямованого удару по цивільних. Українських військових у місцевому кафе не було.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе-магазин в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Вранці 6 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару загинули 52 особи. На ранок 9 жовтня було ідентифіковано 49 тіл.

7 жовтня представники Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні відвідали місце ракетного удару. Вони встановили імена 35 убитих людей – 19 жінок, 15 чоловіків та 8-річного хлопчика, а також імена п’яти жінок та одного чоловіка, які отримали поранення.

Читайте також: Радбез ООН по Грозі на Харківщині: РФ заявила, що била по “неонацистах”

Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих у селі Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 53 осіб, серед яких 8-річний хлопчик, повідомила Харківська обласна прокуратура.".