Ракетный удар по Грозе на Харьковщине: пострадавшая умерла в реанимации

Утром 12 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о смерти 53-летней женщины, которая получила тяжелые ранения из-за удара армии РФ по селу Гроза на Харьковщине.

«Вчера вечером в реанимации скончалась 53-летняя женщина», — написал Синегубов в telegram.

Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что идентифицировали тела уже 55 погибших от ракетного удара по селу Гроза. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

11 октября СБУ заявила, что определила наводчиков удара по Грозе. В преступлении подозревают двух местных жителей — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Оба сотрудничали с оккупантами, а после освобождения села выехали в РФ. Оттуда они продолжили общаться с односельчанами — и выведали у них информацию о поминках. Переписку Мамонов также опубликовали.