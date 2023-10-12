Live
  • Чт 12.10.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.44
  • EUR 38.64
    • 🟢

Ракетный удар по Грозе на Харьковщине: пострадавшая умерла в реанимации

Происшествия 09:28   12.10.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Грозе на Харьковщине: пострадавшая умерла в реанимации Фото: Павел Велицкий

Утром 12 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о смерти 53-летней женщины, которая получила тяжелые ранения из-за удара армии РФ по селу Гроза на Харьковщине.

«Вчера вечером в реанимации скончалась 53-летняя женщина», — написал Синегубов в telegram.

Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что идентифицировали тела уже 55 погибших от ракетного удара по селу Гроза. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

11 октября СБУ заявила, что определила наводчиков удара по Грозе. В преступлении подозревают двух местных жителей — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Оба сотрудничали с оккупантами, а после освобождения села выехали в РФ. Оттуда они продолжили общаться с односельчанами — и выведали у них информацию о поминках. Переписку Мамонов также опубликовали.

Читайте также: Кто навел удар по селу Гроза, местные определили сразу же (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синегубов сообщил о последствиях атаки «шахедов» на Харьковщине (фото с мест)
Синегубов сообщил о последствиях атаки «шахедов» на Харьковщине (фото с мест)
12.10.2023, 09:17
На Купянском направлении ситуация резко обострилась — Машовец (карты)
На Купянском направлении ситуация резко обострилась — Машовец (карты)
12.10.2023, 09:03
«Зачем ты оставлял ногу» — воин, раненый в Харькове, требует увольнений в МСЭК
«Зачем ты оставлял ногу» — воин, раненый в Харькове, требует увольнений в МСЭК
12.10.2023, 08:01
Сегодня 12 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 октября: какой праздник и день в истории
12.10.2023, 06:00
Атака «шахедов» на Харьковщине: ГСЧС сообщает о трех пожарах и раненом
Атака «шахедов» на Харьковщине: ГСЧС сообщает о трех пожарах и раненом
12.10.2023, 08:31
Входим в тяжелую зиму: Синегубов заявил об ударе по критической инфраструктуре
Входим в тяжелую зиму: Синегубов заявил об ударе по критической инфраструктуре
12.10.2023, 10:27

Новости по теме:

12:08
Кто навел удар по селу Гроза, местные определили сразу же (видео)
10:41
«Это все на совести Вовы»: наводчик удара по Грозе работал в полиции
10:00
Нашли наводчиков удара по Грозе на Харьковщине: фото, имена и переписка
23:25
Ответ Небензе: названы имена 53 жертв в Грозе на Харьковщине, все гражданские
23:10
Известно ли что-то о наводчике удара по Грозе на Харьковщине: данные полиции

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ракетный удар по Грозе на Харьковщине: пострадавшая умерла в реанимации»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 09:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о смерти 53-летней женщины, которая получила тяжелые ранения из-за удара армии РФ по селу Гроза на Харьковщине".