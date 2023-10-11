Кто навел удар по селу Гроза, местные определили сразу же (видео)
Уже на следующий день после удара, унесшего жизни 55 человек в селе Гроза, на месте корреспонденту МГ «Объектив» назвали фамилию «Мамон» — ту же, которую 11 октября озвучили в СБУ.
Село Гроза было под оккупацией шесть с половиной месяцев. Когда россияне бежали, с ними побежали и коллаборанты. Поэтому на вопрос корреспондента МГ «Объектив» о наводчике Любовь Плетенка, жительница села Гроза, у которой сын служил в АТО и месяц выдерживал пытки в купянской тюрьме, сразу вспомнила фамилию нынешних главных подозреваемых.
«Два дня здесь уезжали, машинами бежали. Они мне наручники одевали и отца расстреливали. Ну, мужа, потому что сын – АТОшник. Они пришли в самый первый день, — рассказала женщина об оккупантах, к которым затем «прибились» ее односельчане. — Им уже сказали, у кого есть оружие. То ли охотники, то ли АТОшники. А тут, на той улице, у него три сына. И один здесь был, а два в Купянске работали. Все пошли на россию. Полицай отец там корректировал. Это Мамоны. Фамилия – Мамоны. Все там Мамоны в россии. Мамон Сергей – это отец, Мамон Владимир – это сын, Мамон Александр – сын, и Мамон Дмитрий сын. Сергеевичи все».
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 12:08;
Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже на следующий день после удара, унесшего жизни 55 человек в селе Гроза, на месте корреспонденту МГ «Объектив» назвали фамилию «Мамон» — ту же, которую 11 октября озвучили в СБУ".