Хто навів удар по селу Гроза, місцеві визначили одразу ж (відео)

Уже наступного дня після удару, який забрав життя 55 людей у ​​селі Гроза, на місці кореспонденту МГ ​​”Об’єктив” назвали прізвище “Мамон” – те саме, яке 11 жовтня озвучили в СБУ.

Село Гроза було під окупацією шість із половиною місяців. Коли росіяни тікали, з ними побігли й колаборанти. Тому на запитання кореспондента МГ “Об’єктив” про навідника Любов Плетінка, мешканка села Гроза, у якої син служив в АТО і місяць витримував тортури в куп’янській в’язниці, одразу згадала прізвище нинішніх головних підозрюваних.

“Два дні тут виїжджали, машинами тікали. Вони мені наручники одягали та батька розстрілювали. Ну, чоловіка, бо син – атовець. Вони прийшли в найперший день, – розповіла жінка про окупантів, до яких потім “прибилися” її односельці. – Їм уже сказали, в кого є зброя. Чи то мисливець, чи атовці. А тут, от на тій вулиці, у нього три сини. І один тут був, а два в Куп’янську працювали. Усі пішли на росію робить. Поліцай-батько там корегував. Це Мамони. Прізвище – Мамони. Усі там Мамони в росії. Мамон Сергій – це батько, Мамон Володимир – це син, Мамон Олександр – син. І Мамон Дмитрій син. Сергійовичі усі.