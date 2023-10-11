Хто навів удар по селу Гроза, місцеві визначили одразу ж (відео)
Уже наступного дня після удару, який забрав життя 55 людей у селі Гроза, на місці кореспонденту МГ ”Об’єктив” назвали прізвище “Мамон” – те саме, яке 11 жовтня озвучили в СБУ.
Село Гроза було під окупацією шість із половиною місяців. Коли росіяни тікали, з ними побігли й колаборанти. Тому на запитання кореспондента МГ “Об’єктив” про навідника Любов Плетінка, мешканка села Гроза, у якої син служив в АТО і місяць витримував тортури в куп’янській в’язниці, одразу згадала прізвище нинішніх головних підозрюваних.
“Два дні тут виїжджали, машинами тікали. Вони мені наручники одягали та батька розстрілювали. Ну, чоловіка, бо син – атовець. Вони прийшли в найперший день, – розповіла жінка про окупантів, до яких потім “прибилися” її односельці. – Їм уже сказали, в кого є зброя. Чи то мисливець, чи атовці. А тут, от на тій вулиці, у нього три сини. І один тут був, а два в Куп’янську працювали. Усі пішли на росію робить. Поліцай-батько там корегував. Це Мамони. Прізвище – Мамони. Усі там Мамони в росії. Мамон Сергій – це батько, Мамон Володимир – це син, Мамон Олександр – син. І Мамон Дмитрій син. Сергійовичі усі.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 12:08;
Кореспондент Павло Велицький, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уже наступного дня після удару, який забрав життя 55 людей у селі Гроза, на місці кореспонденту МГ ”Об’єктив” назвали прізвище “Мамон” – те саме, яке 11 жовтня озвучили в СБУ".