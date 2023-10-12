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Ракетний удар по Грозі на Харківщині: постраждала померла в реанімації

Події 09:28   12.10.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Грозі на Харківщині: постраждала померла в реанімації Фото: Павло Велицький

Вранці 12 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про смерть 53-річної жінки, яка зазнала тяжких поранень через удар армії РФ по селу Гроза на Харківщині.

“Вчора ввечері у реанімації померла 53-річна жінка”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Раніше в Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що ідентифікували тіла вже 55 загиблих від ракетного удару по селу Гроза. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

11 жовтня СБУ заявила, що визначила навідників удару по Грозі. У злочині підозрюють двох місцевих мешканців – колишнього поліціянта Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Обидва співпрацювали з окупантами, а після звільнення села виїхали до РФ. Звідти вони продовжили спілкуватися з односельцями – і вивідали інформацію про поминки. Листування Мамонів також опублікували.

Читайте також:  Хто навів удар по селу Гроза, місцеві визначили одразу ж (відео)

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 09:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про смерть 53-річної жінки, яка зазнала тяжких поранень через удар армії РФ по селу Гроза на Харківщині".