Окупанта з ЛНР підозрюють у вбивстві дитячого письменника Вакуленка під Ізюмом
36-річний окупант, третій підозрюваний у причетності до вбивства українського письменника Володимира Вакуленка, народився у Луганську, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Масове поховання в Ізюмі на Харківщині правоохоронці виявили після деокупації міста. Могили з дерев’яними однаковими хрестами. На багатьох замість імен — номери. Ексгумація — понад 450 тіл чоловіків, жінок та дітей. Саме тут під номером 319 був похований дитячий письменник Володимир Вакуленко.
Прокурори спільно зі слідчими поліції встановили третього співучасника вбивства Вакуленка та ще трьох людей. Ним виявився уродженець Луганська, заступник командира 4-ої роти 4-ого батальйону 204-ого стрілецького полку «лнр» 2-ого армійського корпусу 8-ої загальновійськової армії південного воєнного округу зс рф з позивним «Академік».
У березні 2022 року він разом з окупантами, серед яких були «Лев» та «Удод» й інші викрали письменника з його власного будинку в селі Капитолівка, що на Ізюмщині. Підозрюваний брав участь у незаконному утриманні, катуванні та вбивстві Вакуленка, а також учасника АТО та двох місцевих жителів.
Нагадаємо, що правоохоронці вже направили до суду обвинувальний акт стосовно «Лева» та «Удода». Судовий розгляд триває. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. Триває встановлення інших окупантів, причетних до вчинення вказаних злочинів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ізюм, вакуленко, оккупант, писатель, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 20:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "36-річний окупант, третій підозрюваний у причетності до вбивства українського письменника Володимира Вакуленка, народився у Луганську, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".