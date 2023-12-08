На Харьковщине в селе убитого писателя Вакуленко убрали советскую символику

В селе Капитоловка в Изюмском районе демонтировали серп и молот.

«Это родное село писателя Владимира Вакуленко, которого убили оккупанты. Фото советской символики в селе нам делал он», — сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

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