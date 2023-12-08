Live
  • Пт 08.12.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.67
  • EUR 39.5

На Харьковщине в селе убитого писателя Вакуленко убрали советскую символику

Общество 15:35   08.12.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине в селе убитого писателя Вакуленко убрали советскую символику Фото: «Деколонизация. Украина»

В селе Капитоловка в Изюмском районе демонтировали серп и молот.

«Это родное село писателя Владимира Вакуленко, которого убили оккупанты. Фото советской символики в селе нам делал он», — сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Читайте также: Убийц детского писателя Вакуленко установили благодаря выжившим свидетелям

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова
Изменят ли комендантский час на Харьковщине на Новый год: ответ Синегубова
07.12.2023, 11:56
Главные новости Харькова 8.12: ракетная атака, отселение, ледяной дождь, фронт
Главные новости Харькова 8.12: ракетная атака, отселение, ледяной дождь, фронт
08.12.2023, 16:09
Совет обороны Харьковщины: Синегубов оценил работу ТЦК и мобильных групп ПВО
Совет обороны Харьковщины: Синегубов оценил работу ТЦК и мобильных групп ПВО
07.12.2023, 21:01
Ракетный удар по Харькову: без света — 165 потребителей
Ракетный удар по Харькову: без света — 165 потребителей
08.12.2023, 13:15
Заснежит и будет заметать: прогноз погоды в Харькове и области на 8 декабря
Заснежит и будет заметать: прогноз погоды в Харькове и области на 8 декабря
07.12.2023, 20:30
В поселок на Харьковщине вернули газ, который пропал после обстрела РФ
В поселок на Харьковщине вернули газ, который пропал после обстрела РФ
08.12.2023, 16:26

Новости по теме:

10:33
Мужчина погиб на Харьковщине: ГСЧС и полиция сообщили подробности
11:27
Правоохранители установили оккупантов, убивших поэта Вакуленко на Харьковщине
18:51
Год без оккупантов, но рядом с РФ: интервью со старостой Казачьей Лопани
21:25
Танк РФ, терроризировавший Казачью Лопань, вероятно уничтожили — староста
20:43
Улицы Полка Азов, Куцина и Вакуленко: в Изюме продолжают «выжигать московщину»

Вы читали новость: «На Харьковщине в селе убитого писателя Вакуленко убрали советскую символику»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 15:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Капитоловка в Изюмском районе демонтировали серп и молот.".