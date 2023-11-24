Убийц детского писателя Вакуленко установили благодаря выжившим свидетелям

Свидетеля убийства детского писателя Владимира Вакуленко, чудом выжившего после недели, проведенной в погребе, и издевательств оккупантов, представил на брифинге начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

По словам Сергея Болвинова, получить показания следователям было не просто, ведь находившиеся под оккупацией люди боялись. Следствие длилось больше года, уголовное производство насчитывает 13 томов. Удалось собрать показания более 20 свидетелей.

Среди свидетелей, давших следствию показания, житель села Капитоловка Евгений.

Он прошел застенки рашистов и чудом спасся. Евгений рассказал, что один из захватчиков сказал ему отдать деньги. У него было с собой около 4 тысячи гривен, отдал их оккупанту и сказал, что это последние деньги. Оккупант вытащил гривну, сунул Евгению в рот и предупредил: «Вытащишь – убью». После этого мужчину отвели в погреб. В течение недели мужчину били и пытали, но потом отпустили.

«Мы четко знаем, что произошло в день расстрела и накануне, – рассказал Сергей Болвинов. – Сначала похитили Вакуленко вместе с больным сыном, издевались и избивали. Затем отпустили и через день снова забрали. Мы знаем, что Владимира Вакуленко пытали перед казнью, заставляли раздеваться, искали татуировку трезубца, избивали».

Сергей Болвинов также сообщил, что по показаниям свидетелей, военные РФ забрали писателя 24 марта 2022 года: «Его посадили в белый автобус с маркировкой «Z», и вывезли на расстрел. Искалеченное и расстрелянное тело писателя эти изверги сбросили прямо с дороги».

Спустя два месяца после расстрела, в мае, российские военные рассказали о теле убитого. И служба, собиравшая трупы в оккупированном городе, закопала его на месте массового захоронения в Изюме под номером 319.

По результатам экспертизы, причиной смерти Владимира Вакуленко стали огнестрельные ранения. Из его тела эксперты изъяли две пули от пистолета Макарова. У него также были сломаны два пальца на левой руке.

По словам Сергея Болвинова, подозреваемых по этому уголовному производству может быть больше. «Удод» и «Лев» в ближайшее время будут объявлены в международный розыск.

Напомним, Вакуленко похитили в конце марта 2022 года во время оккупации села Капитоловка Изюмского района. Долгое время его дальнейшая судьба была неизвестна. И вот во время идентификации тел, эксгумированных из массового захоронения в Изюме, выяснили, что один из убитых и похороненных в этих могилах — Владимир Вакуленко.