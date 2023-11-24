Вбивць дитячого письменника Вакуленка викрили завдяки свідкам, які вижили

Свідка вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка, який дивом вижив після тижня, проведеного у льоху, та знущань окупантів, представив на брифінгу начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За словами Сергія Болвінова, отримати покази слідчим було не просто, адже люди, які були під окупацією, боялися надавати свідчення. Слідство тривало понад рік, кримінальне провадження налічує 13 томів. Вдалося зібрати покази понад 20 свідків.

Серед свідків, які дали слідству покази, мешканець села Капитолівка Євгеній.

Він пройшов катівню рашистів і дивом врятувався. Євгеній розказав, що один з загарбників сказав йому віддати гроші. У нього було з собою десь 4 тисячі гривень, віддав їх окупанту і сказав, що це останні гроші. Окупант витяг гривню, запхав Євгенові в рота і попередив: «Витягнеш – уб’ю». Після цього чоловіка відвели до льоху. Протягом тижня в’язня біли і катували, але потім чоловіка відпустили.

«Ми чітко знаємо, що сталося в день розстрілу та напередодні, – розказав Сергій Болвінов. – Спочатку викрали Вакуленка разом з хворим сином, знущалися і били. Потім відпустили і через день знову забрали. Ми знаємо, що Володимира Вакуленка катували перед стратою, змушували роздягатися, шукали татуювання тризубу, били».

Сергій Болвінов також повідомив, що за показами свідків, військові рф забрали письменника 24 березня 2022 року: «Його посадили до білого автобуса з маркуванням «Z», і вивезли на розстріл. Скалічене і розстріляне тіло письменника ці нелюди скинули просто з дороги».

Лише через два місяці після розстрілу, в травні, російські військові розказали про тіло вбитого. І служба, яка збирала трупи в окупованому місті, поховала тіло на місці масового поховання в Ізюмі під номером 319.

За результатами експертизи, причиною смерті Володимира Вакуленка стали вогнепальні поранення. З його тіла експерти вилучили дві кулі від пістолета Макарова. У нього також були зламані два пальця на лівій руці.

За словами Сергія Болвінова, підозрюваних по цьому кримінальному провадженню може бути більше. «Удод» і «Лев» найближчим часом будуть оголошені у міжнародний розшук.

Нагадаємо, Вакуленка викрали наприкінці березня під час окупації села Капітолівка Ізюмського району. Довгий час його подальша доля була невідома. І ось під час ідентифікації тіл, ексгумованих із масового поховання в Ізюмі, з’ясували, що один із убитих та похованих у цих могилах — Володимир Вакуленко.