На Харківщині у рідному селі вбитого Вакуленка прибрали радянську символіку

У селі Капитолівка в Ізюмському районі демонтували серп і молот.

«Це рідне село письменника Володимира Вакуленка, якого вбили окупанти. Фото радянської символіки у селі нам робив він», – повідомили в телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».