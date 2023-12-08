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На Харківщині у рідному селі вбитого Вакуленка прибрали радянську символіку

Суспільство 15:35   08.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині у рідному селі вбитого Вакуленка прибрали радянську символіку Фото: “Деколонізація. Україна”

У селі Капитолівка в Ізюмському районі демонтували серп і молот.

«Це рідне село письменника Володимира Вакуленка, якого вбили окупанти. Фото радянської символіки у селі нам робив він», – повідомили в телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 15:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Капитолівка в Ізюмському районі демонтували серп і молот.".