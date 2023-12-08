На Харківщині у рідному селі вбитого Вакуленка прибрали радянську символіку
Фото: “Деколонізація. Україна”
У селі Капитолівка в Ізюмському районі демонтували серп і молот.
«Це рідне село письменника Володимира Вакуленка, якого вбили окупанти. Фото радянської символіки у селі нам робив він», – повідомили в телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, вакуленко, Капитоловка, село;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 15:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Капитолівка в Ізюмському районі демонтували серп і молот.".