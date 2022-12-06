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«Ты националист»: отчим Вакуленко рассказал, что писателя похищали дважды

Общество 22:12   06.12.2022
Павел Велицкий
«Ты националист»: отчим Вакуленко рассказал, что писателя похищали дважды

В Харькове простились с детским писателем Владимиром Вакуленко, который был убит во время оккупации Изюмского района. Участника Революции достоинства, литературного деятеля и волонтера похоронили на городском кладбище №2. Вакуленко провели в последний путь его 14-летний сын Виталий и отчим. Мужчина рассказал МГ «Объектив», что оккупанты дважды задерживали писателя за проукраинскую позицию, о которой захватчикам рассказали местные коллаборанты.

Присутствующий на церемонии прощания отчим писателя Василий Игнатенко рассказывает: 22 марта захватчики впервые схватили Владимира, однако отпустили, а через два дня забрали во второй раз. С тех пор никто из родных его не видел.

Василий Игнатенко, отчим писателя
«Ты националист». Забрали их вместе с ребенком. Забрали с ребенком, ну буквально через 3-4 часа он пришел. А через три дня приехали новые. Одного я запомнил, как они между собой общались и кричали: «Бес». Кликуха у него была, как у собаки — «Бес». И забрали его. Ребенка нам оставили. И все. Вот мы его последний раз видели.

Владимир Вакуленко — участник Революции достоинства, литературный деятель, отмеченный рядом наград, лауреат международного конкурса «Коронация слова».

Саша Дерманский, писатель, имел с Вакуленко совместные проекты
Володя был просто настоящий, искренний, прямой, добрый. И по-детски искренним. Это такая черта, которая очень важна детскому писателю. Очень принципиальный. Он просто не молчал там, где другие могли промолчать.

Отчим писателя уверен, что о проукраинской позиции Владимира оккупантам рассказали местные коллаборанты.

Василий Игнатенко, отчим писателя
Ну, по наводке. Его там «хорошие» ребята сдали, чтобы выслужиться перед этой властью. Здесь однозначно. Почему я делаю такой вывод? Потому что уже как его забрали, через пять дней еще раз пришли его забирать к отцу.

Татьяна Гуцаленко, поэтесса, односельчанка Владимира Вакуленко
Он не любил русских. Очень не любил. Он всегда всем говорил, что Россия — это наш первый враг. Ну как-то мы все лояльно к этому относились. Но он был непримирим. В селе его не воспринимали, потому что он был очень радикальный. Вот он реально был радикальный.

С конца февраля родные пытались вывезти Владимира с сыном во Львовскую область, однако мужчина отказывался.

Василий Игнатенко, отчим писателя
У него была возможность выехать на Львовщину. Там есть квартира от первой жены. — «Нет, я не поеду. Здесь мой город, здесь могилы моих предков».

Более полугода родители искали сына, но со временем стало известно, что его убили оккупанты. Экспертиза ДНК подтвердила: среди жертв российской агрессии в массовом захоронении в Изюме — останки Владимира Вакуленко.

Татьяна Гуцаленко, поэтесса, односельчанка Владимира Вакуленко
И если кто-то смог лечь под них, то он просто не смог. Он не смог свое мнение изменить, быть кем-то другим, кем он есть на самом деле.

У Владимира Вакуленко остался несовершеннолетний сын, который имеет инвалидность и нуждается в помощи.

Напомним, что в конце марта во время оккупации села Капитоловка Изюмского района россияне похитили известного украинского писателя и волонтера. Выяснилось, что Вакуленко убили, а его тело было эксгумировано вместе с другими из массового захоронения в лесу возле Изюма после освобождения города. Фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы получило издание «Суспільне». В теле писателя правоохранители обнаружили две пули от пистолета Макарова.  По словам вице-мэра Изюма Владимира Мацокина, именем Вакуленко назовут одну из улиц города.

Автор: Павел Велицкий

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 22:12;

    • Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове простились с детским писателем Владимиром Вакуленко, который был убит во время оккупации Изюмского района. Участника Революции достоинства, литературного деятеля и волонтера похоронили на городском кладбище №2. Вакуленко провели в последний путь его 14-летний сын Виталий и отчим. Мужчина рассказал МГ «Объектив», что оккупанты дважды задерживали писателя за проукраинскую позицию, о которой захватчикам рассказали местные коллаборанты.".