Из тела убитого в Изюме детского писателя Вакуленко изъяли две пули
В теле детского писателя обнаружили две пули от пистолета Макарова, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
В апреле этого года следственные полиции по материалам СМИ возбудили дело по ч. 1 ст. 146-1 по факту похищения писателя Владимира Вакуленко во время оккупации врагом Изюмского района.
В октябре в полицию обратился родной отец Владимира – он был уверен, что один из погибших на Изюмском кладбище – его сын.
Мужчина рассказал, что в их дом 23 марта приехали пять человек, вероятно, «Лнровцы» и провели обыск. Боевики забрали писателя и его сына, затем жестко допросили, избив, и отпустили. На следующий день в их дом приехали два неизвестных человека в автомобиле с пометкой «Z» и насильно вывезли Владимира Вакуленко. С этого времени в живых его никто не видел.
От свидетелей, которые хоронили украинцев на Изюмском массовом кладбище, известно, что 12 мая к ним обратились военнослужащие рф с указанием захоронить тело мужчины, которое находилось неподалеку от села Капитоловка Изюмского района. Свидетели увидели пулевые отверстия в теле и простреленные документы украинского писателя. Тело находилось на улице больше месяца.
В настоящее время завершилась проверка ДНК профиля и есть подтверждение – погибший №319 на Изюмском кладбище – это Владимир Вакуленко. В теле найдены две пули от пистолета Макарова.
Фото сделал местный житель 12 мая.
Следователи разыскивают свидетелей преступлений россиян – обязательно обращайтесь в полицию, если у вас есть какая-либо информация о преступниках.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 16:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В теле детского писателя обнаружили две пули от пистолета Макарова, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов".