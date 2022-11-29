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З тіла вбитого в Ізюмі дитячого письменника Вакуленка вилучили дві кулі

Суспільство 16:22   29.11.2022
Оксана Якушко
З тіла вбитого в Ізюмі дитячого письменника Вакуленка вилучили дві кулі

У тілі дитячого письменника виявили дві кулі від пістолета Макарова, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

В квітні цього року слідчі поліціі за матеріалами ЗМІ відкрили справу за ч. 1 ст. 146-1 за фактом викрадення письменника Володимира Вакуленка в час окупації ворогом Ізюмського району.

В жовтні до поліції звернувся рідний батько Володимира – він був впевнений, що один з загиблих на Ізюмському кладовищі – його син.

Чоловік розповів, що до їх дому 23 березня приїхали п’ять осіб, ймовірно, «лнрівці» та провели обшук. Бойовики забрали письменника та його сина, потім жорстко допитали з побиттям та відпустили. Наступного дня до їх дому приїхало двоє невстановлених осіб в автомобілі з позначкою “Z” та силоміць вивезли Володимира Вакуленко. З цього часу живим його ніхто не бачив.

Від свідків, які ховали українців на Ізюмському масовому цвинтарі відомо, що 12-го травня до них звернулися військовослужбовці рф з вказівкою захоронити тіло чоловіка, яке знаходилось неподалік від села Капітолівка Ізюмського району. Свідки помітили кульові отвори в тілі та простріляні документи українського письменника. Тіло знаходилось на вулиці більше місяця.

Наразі завершена перевірка ДНК профілю та підтверджено – загиблий №319 на Ізюмському кладовищі – це Володимир Вакуленко. В тілі знайдено дві кулі від пістолету Макарова.

Фото зроблено місцевим мешканцем 12-го травня.

Слідчі розшукують свідків злочинів росіян – обов’язково звертайтесь до поліції, якщо у вас є будь-яка інформація щодо злочинців.

Читайте також:  Письменника Вакуленка було вбито в окупації і поховано під Ізюмом — ЗМІ

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «З тіла вбитого в Ізюмі дитячого письменника Вакуленка вилучили дві кулі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 16:22;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У тілі дитячого письменника виявили дві кулі від пістолета Макарова, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.".