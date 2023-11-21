Мужчина погиб на Харьковщине: ГСЧС и полиция сообщили подробности

Спасатели потушили пожар в частном доме, возникший после обстрела поселка Казачья Лопань на Харьковщине. На месте нашли тело погибшего хозяина.

«В результате обстрела на территории частного жилого дома произошел пожар. Его площадь составила около 60 кв. м, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — На пепелище спасатели обнаружили тело погибшего гражданского, 1985 года рождения. В 09:14 пожар ликвидирован».

Спасатели отдельно уточнили возраст погибшего мужчины: ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что его было 29 лет. На самом деле — 38.

Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовал фото с места «прилета».

В комментарии «Суспільному» староста Казачьей Лопани Людмила Вакуленко сообщила, что погибшего мужчину звали Сергей. Он жил не один, а с женщиной и ребенком. Их во время обстрела дома не было.

«Сожительница сегодня уехала на утреннем электропоезде в Дергачи за гуманитарной помощью для ребенка. Ребенок был у матери», — сказала Вакуленко.