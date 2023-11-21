Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

Мужчина погиб на Харьковщине: ГСЧС и полиция сообщили подробности

Происшествия 10:33   21.11.2023
Оксана Горун
Мужчина погиб на Харьковщине: ГСЧС и полиция сообщили подробности

Спасатели потушили пожар в частном доме, возникший после обстрела поселка Казачья Лопань на Харьковщине. На месте нашли тело погибшего хозяина.

«В результате обстрела на территории частного жилого дома произошел пожар. Его площадь составила около 60 кв. м, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — На пепелище спасатели обнаружили тело погибшего гражданского, 1985 года рождения. В 09:14 пожар ликвидирован».

Спасатели отдельно уточнили возраст погибшего мужчины: ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что его было 29 лет. На самом деле — 38.

Читайте также: 29-летний погибший и 16 населенных пунктов под обстрелами — Синегубов о сутках

Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовал фото с места «прилета».

В комментарии «Суспільному» староста Казачьей Лопани Людмила Вакуленко сообщила, что погибшего мужчину звали Сергей. Он жил не один, а с женщиной и ребенком. Их во время обстрела дома не было.

«Сожительница сегодня уехала на утреннем электропоезде в Дергачи за гуманитарной помощью для ребенка. Ребенок был у матери», — сказала Вакуленко.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Каким будет бюджет Харькова-2024 и сохранят ли бесплатный проезд. Показатели
Каким будет бюджет Харькова-2024 и сохранят ли бесплатный проезд. Показатели
21.11.2023, 19:10
Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes
Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes
21.11.2023, 20:13
Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)
Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)
21.11.2023, 18:52
Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября
Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября
21.11.2023, 20:54
«Мы задержали войну на 8 лет». В Харькове отметили 10-летие Евромайдана (фото)
«Мы задержали войну на 8 лет». В Харькове отметили 10-летие Евромайдана (фото)
21.11.2023, 22:27
Зимняя пауза, или Что делают оккупанты в мороз на Купянском направлении
Зимняя пауза, или Что делают оккупанты в мороз на Купянском направлении
21.11.2023, 23:01

Новости по теме:

11:27
Правоохранители установили оккупантов, убивших поэта Вакуленко на Харьковщине
18:51
Год без оккупантов, но рядом с РФ: интервью со старостой Казачьей Лопани
21:25
Танк РФ, терроризировавший Казачью Лопань, вероятно уничтожили — староста
20:43
Улицы Полка Азов, Куцина и Вакуленко: в Изюме продолжают «выжигать московщину»
16:36
Доктор Комаровский прочитает стихи убитого под Изюмом поэта Вакуленко

Вы читали новость: «Мужчина погиб на Харьковщине: ГСЧС и полиция сообщили подробности»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 10:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели потушили пожар в частном доме, возникший после обстрела поселка Казачья Лопань на Харьковщине. На месте нашли тело погибшего хозяина".