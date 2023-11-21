Чоловік загинув на Харківщині: ДСНС та поліція повідомили подробиці

Рятувальники загасили пожежу у приватному будинку, що виникла після обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині. На місці знайшли тіло загиблого господаря.

“Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа. Її площа склала близько 60 кв. м, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – На згарищі рятувальники виявили тіло загиблого цивільного, 1985 року народження. О 09:14 пожежу ліквідовано”.

Рятувальники окремо уточнили вік загиблого чоловіка: раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що йому було 29 років. Насправді – 38.

Відділ комунікації ГУ Нацполіції на Харківщині опублікував фото з місця “прильоту”.

У коментарі “Суспільному” староста Козачої Лопані Людмила Вакуленко повідомила, що загиблого чоловіка звали Сергій. Він жив не один, а з жінкою та дитиною. Їх під час обстрілу вдома не було.

“Співмешканка сьогодні поїхала на ранковому електропоїзді в Дергачі за гуманітарною допомогою для дитини. Дитина була в матері”, – сказала Вакуленко.