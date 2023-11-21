29-річний загиблий та 16 населених пунктів під обстрілами – Синєгубов про добу
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів Харківської області 20-21 листопада.
“Сьогодні вранці внаслідок обстрілу смт Козача Лопань було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка“, – написав Синєгубов.
Обстріл стався близько шостої ранку 21 листопада. Інших загиблих та постраждалих на Харківщині за добу не було.
При цьому ворог продовжував знищувати громадську інфраструктуру в області. За даними ХОВА, під обстрілами було щонайменше 16 населених пунктів.
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“Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка, Землянки, Бударки, Федорівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти”, – перерахував Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 08:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів Харківської області 20-21 листопада".