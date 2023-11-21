29-річний загиблий та 16 населених пунктів під обстрілами – Синєгубов про добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів Харківської області 20-21 листопада.

“Сьогодні вранці внаслідок обстрілу смт Козача Лопань було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка“, – написав Синєгубов.

Обстріл стався близько шостої ранку 21 листопада. Інших загиблих та постраждалих на Харківщині за добу не було.

При цьому ворог продовжував знищувати громадську інфраструктуру в області. За даними ХОВА, під обстрілами було щонайменше 16 населених пунктів.

“Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка, Землянки, Бударки, Федорівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти”, – перерахував Синєгубов.