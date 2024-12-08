Смертельна ДТП сталася 8 грудня на Харківщині
У ДТП на трасі Харків – Мерефа – Лозова – Павлоград загинув 75-річний чоловік, постраждала жінка.
“Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 грудня близько 10:05 на автошляху “Харків – Мерефа – Лозова – Павлоград”. Внаслідок ДТП 75-річний водій “Chevrolet Nubira” від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Його пасажирка зазнала численних травм та була госпіталізована до лікарні”, – поінформували у відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Обставини аварії з’ясовують. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
Раніше синоптики попереджали водіїв Харківської області про небезпеку – через перепади температури на дорогах виникла ожеледиця.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 17:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДТП на трасі Харків – Мерефа – Лозова – Павлоград загинув 75-річний чоловік, постраждала жінка".