Смертельна ДТП сталася 8 грудня на Харківщині

У ДТП на трасі Харків – Мерефа – Лозова – Павлоград загинув 75-річний чоловік, постраждала жінка.

“Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 грудня близько 10:05 на автошляху “Харків – Мерефа – Лозова – Павлоград”. Внаслідок ДТП 75-річний водій “Chevrolet Nubira” від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Його пасажирка зазнала численних травм та була госпіталізована до лікарні”, – поінформували у відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Обставини аварії з’ясовують. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Раніше синоптики попереджали водіїв Харківської області про небезпеку – через перепади температури на дорогах виникла ожеледиця.