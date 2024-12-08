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Смертельное ДТП случилось 8 декабря на Харьковщине

Происшествия 17:20   08.12.2024
Оксана Горун
Смертельное ДТП случилось 8 декабря на Харьковщине

В ДТП на трассе Харьков — Мерефа — Лозовая — Павлоград погиб 75-летний мужчина, пострадала женщина.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 декабря около 10:05 на автодороге «Харьков — Мерефа — Лозовая — Павлоград». В результате ДТП 75-летний водитель «Chevrolet Nubira» от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его пассажирка получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Обстоятельства аварии выясняют. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Ранее синоптики предупреждали водителей Харьковской области об опасности — из-за перепадов температуры на дорогах возникла гололедица.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 17:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП на трассе Харьков — Мерефа — Лозовая — Павлоград погиб 75-летний мужчина, пострадала женщина".