Смертельное ДТП случилось 8 декабря на Харьковщине
В ДТП на трассе Харьков — Мерефа — Лозовая — Павлоград погиб 75-летний мужчина, пострадала женщина.
«Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 декабря около 10:05 на автодороге «Харьков — Мерефа — Лозовая — Павлоград». В результате ДТП 75-летний водитель «Chevrolet Nubira» от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его пассажирка получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Обстоятельства аварии выясняют. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Ранее синоптики предупреждали водителей Харьковской области об опасности — из-за перепадов температуры на дорогах возникла гололедица.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 17:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ДТП на трассе Харьков — Мерефа — Лозовая — Павлоград погиб 75-летний мужчина, пострадала женщина".