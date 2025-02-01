Ракетні удари по Харківщині та “приліт” у Харкові: дані поліції

У ГУ Нацполіції повідомили про дві ракетні атаки на Харківщині за ніч – по селах Ізюмського району. Також, за даними поліціянтів, у Харкові загинув чоловік, горить будинок.

“Армія рф завдала масованих ударів по Харкову та області. Надійшла інформація про загиблого чоловіка у Харкові (раніше начальник ХОВА інформував про загиблу жінку 60 років – Ред.). Пошкоджена житлова інфраструктура”, – поінформував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області вранці 1 лютого.

За даними поліції, в Харкові горить житловий будинок після удару російського БпЛА. Чотири особи отримали поранення, одна – загинула.

Також вночі армія РФ била по Харківській області ракетами: удари зафіксували в Ізюмському районі.

“С. Копанки, Ізюмський район, 1 лютого, 00.55: ракетний обстріл. Інформація щодо постраждалих не надходила. С. Глазунівка, Ізюмський район, 1 лютого, 01:10: ракетний. Інформація щодо постраждалих не надходила”, – зазначили у зведенні ГУНП.

Упродовж доби росіяни продовжували тероризувати Куп’янськ. По місту зафіксували численні удари БпЛА типу “Молния”, а також FPV-дронів. Від удару о 09:43 31 січня постраждали двоє цивільних – чоловік та жінка.