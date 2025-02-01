Ракетні удари по Харківщині та “приліт” у Харкові: дані поліції
У ГУ Нацполіції повідомили про дві ракетні атаки на Харківщині за ніч – по селах Ізюмського району. Також, за даними поліціянтів, у Харкові загинув чоловік, горить будинок.
“Армія рф завдала масованих ударів по Харкову та області. Надійшла інформація про загиблого чоловіка у Харкові (раніше начальник ХОВА інформував про загиблу жінку 60 років – Ред.). Пошкоджена житлова інфраструктура”, – поінформував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області вранці 1 лютого.
За даними поліції, в Харкові горить житловий будинок після удару російського БпЛА. Чотири особи отримали поранення, одна – загинула.
Також вночі армія РФ била по Харківській області ракетами: удари зафіксували в Ізюмському районі.
“С. Копанки, Ізюмський район, 1 лютого, 00.55: ракетний обстріл. Інформація щодо постраждалих не надходила. С. Глазунівка, Ізюмський район, 1 лютого, 01:10: ракетний. Інформація щодо постраждалих не надходила”, – зазначили у зведенні ГУНП.
Упродовж доби росіяни продовжували тероризувати Куп’янськ. По місту зафіксували численні удари БпЛА типу “Молния”, а також FPV-дронів. Від удару о 09:43 31 січня постраждали двоє цивільних – чоловік та жінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції повідомили про дві ракетні атаки на Харківщині за ніч – по селах Ізюмського району. Також, за даними поліцейських, у Харкові загинув чоловік, горить будинок".