Ракетные удары по Харьковщине и «прилет» в Харькове: данные полиции
В ГУ Нацполиции сообщили о двух ракетных атаках на Харьковщине за ночь — по селам Изюмского района. Также, по данным полицейских, в Харькове погиб мужчина, горит дом.
«Армия рф нанесла массированные удары по Харькову и области. Поступила информация о погибшем мужчине в Харькове (ранее начальник ХОВА информировал о погибшей женщине 60 лет — Ред.). Повреждена жилищная инфраструктура», — проинформировал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области утром 1 февраля.
По данным полиции, в Харькове горит жилой дом после удара российского БпЛА. Четыре человека получили ранения, один — погиб.
Также ночью армия РФ била по Харьковской области ракетами: удары зафиксировали в Изюмском районе.
«С. Копанки, Изюмский район, 1 февраля, 00:55: ракетный обстрел. Информация о пострадавших не поступала. С. Глазуновка, Изюмский район, 1 февраля, 01:10: ракетный. Информация о пострадавших не поступала», — отметили в сводке ГУНП.
В течение суток россияне продолжали терроризировать Купянск. По городу зафиксировали многочисленные удары БпЛА типа «Молния», а также FPV-дронов. От удара в 09:43 31 января пострадали двое гражданских — мужчина и женщина.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции сообщили о двух ракетных атаках на Харьковщине за ночь — по селам Изюмского района. Также, по данным полицейских, в Харькове погиб мужчина, горит дом".