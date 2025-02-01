Live
  • Сб 01.02.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.82
  • EUR 43.51

Ракетные удары по Харьковщине и «прилет» в Харькове: данные полиции

Происшествия 08:45   01.02.2025
Оксана Горун
Ракетные удары по Харьковщине и «прилет» в Харькове: данные полиции Фото: Вадим Беликов

В ГУ Нацполиции сообщили о двух ракетных атаках на Харьковщине за ночь — по селам Изюмского района. Также, по данным полицейских, в Харькове погиб мужчина, горит дом.

«Армия рф нанесла массированные удары по Харькову и области. Поступила информация о погибшем мужчине в Харькове (ранее начальник ХОВА информировал о погибшей женщине 60 лет — Ред.). Повреждена жилищная инфраструктура», — проинформировал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области утром 1 февраля.

По данным полиции, в Харькове горит жилой дом после удара российского БпЛА. Четыре человека получили ранения, один — погиб.

Также ночью армия РФ била по Харьковской области ракетами: удары зафиксировали в Изюмском районе.

«С. Копанки, Изюмский район, 1 февраля, 00:55: ракетный обстрел. Информация о пострадавших не поступала. С. Глазуновка, Изюмский район, 1 февраля, 01:10: ракетный. Информация о пострадавших не поступала», — отметили в сводке ГУНП.

В течение суток россияне продолжали терроризировать Купянск. По городу зафиксировали многочисленные удары БпЛА типа «Молния», а также FPV-дронов. От удара в 09:43 31 января пострадали двое гражданских — мужчина и женщина.

Читайте также: В Полтаве армия РФ ударила по жилой 5-этажке (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрыв раздался в Харькове: погибла женщина, есть раненые (обновляется)
Взрыв раздался в Харькове: погибла женщина, есть раненые (обновляется)
01.02.2025, 09:10
В Полтаве армия РФ ударила по жилой 5-этажке (фото)
В Полтаве армия РФ ударила по жилой 5-этажке (фото)
01.02.2025, 08:33
В Харькове слышали взрыв
В Харькове слышали взрыв
01.02.2025, 05:49
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и области, погибшая
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и области, погибшая
01.02.2025, 09:31
Синегубов заявил о вражеских ударах по двум районам Харьковской области
Синегубов заявил о вражеских ударах по двум районам Харьковской области
01.02.2025, 07:36
Шесть ракет и 17 БпЛА ударили по Харьковщине: Синегубов о последствиях
Шесть ракет и 17 БпЛА ударили по Харьковщине: Синегубов о последствиях
01.02.2025, 09:21

Новости по теме:

10:11
Голосеевский район Киева пострадал от ракетного удара РФ, есть погибший (фото)
17:20
Смертельное ДТП случилось 8 декабря на Харьковщине
08:05
Мужчина погиб в огне на Харьковщине, еще двое пострадали
17:37
Виртуальный мемориал установили ко Дню ВСУ на кладбище в Харькове
21:11
Погиб мужчина из-за удара россиян в Купянске на Харьковщине (дополнено)

Вы читали новость: «Ракетные удары по Харьковщине и «прилет» в Харькове: данные полиции»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 08:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции сообщили о двух ракетных атаках на Харьковщине за ночь — по селам Изюмского района. Также, по данным полицейских, в Харькове погиб мужчина, горит дом".