В Полтаве армия РФ ударила по жилой 5-этажке (фото)
Фото: Полтавская ОВА
В Полтаве утром 1 февраля прозвучал взрыв. ОВА сообщила о «прилете» по многоэтажному дому — есть обрушение.
«Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется», — написала пресс-служба Полтавской ОВА.
Утром воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Воздушные силы ВСУ информировали о ракетной опасности. В Харьковской области тревога была еще с вечера 31 января — из-за массированного налета «шахедов». Дважды взрывы слышали в Харькове — около 05:40 и 07:40 утра. Второй взрыв оказался «прилетом» по Холодногорскому району. Там возник пожар в частном доме, погибла женщина около 60 лет, также известно о четырех раненых.
Читайте также: Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: воздушная тревога, Полтава, прилет, разрушения, руйнування;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Полтаве армия РФ ударила по жилой 5-этажке (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Полтаве утром 1 февраля прозвучал взрыв. ОВА сообщила о «прилете» по многоэтажному дому — есть обрушение".