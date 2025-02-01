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В Полтаве армия РФ ударила по жилой 5-этажке (фото)

Происшествия 08:33   01.02.2025
Оксана Горун
В Полтаве армия РФ ударила по жилой 5-этажке (фото) Фото: Полтавская ОВА

В Полтаве утром 1 февраля прозвучал взрыв. ОВА сообщила о «прилете» по многоэтажному дому — есть обрушение.

«Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется», — написала пресс-служба Полтавской ОВА.

Утром воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Воздушные силы ВСУ информировали о ракетной опасности. В Харьковской области тревога была еще с вечера 31 января — из-за массированного налета «шахедов». Дважды взрывы слышали в Харькове — около 05:40 и 07:40 утра. Второй взрыв оказался «прилетом» по Холодногорскому району. Там возник пожар в частном доме, погибла женщина около 60 лет, также известно о четырех раненых.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 08:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Полтаве утром 1 февраля прозвучал взрыв. ОВА сообщила о «прилете» по многоэтажному дому — есть обрушение".