В Полтаве армия РФ ударила по жилой 5-этажке (фото)

В Полтаве утром 1 февраля прозвучал взрыв. ОВА сообщила о «прилете» по многоэтажному дому — есть обрушение.

«Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется», — написала пресс-служба Полтавской ОВА.

Утром воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Воздушные силы ВСУ информировали о ракетной опасности. В Харьковской области тревога была еще с вечера 31 января — из-за массированного налета «шахедов». Дважды взрывы слышали в Харькове — около 05:40 и 07:40 утра. Второй взрыв оказался «прилетом» по Холодногорскому району. Там возник пожар в частном доме, погибла женщина около 60 лет, также известно о четырех раненых.