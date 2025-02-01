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У Полтаві армія РФ вдарила по житловій 5-поверхівці (фото)

Події 09:43   01.02.2025
Оксана Горун
У Полтаві армія РФ вдарила по житловій 5-поверхівці (фото)

У Полтаві вранці 1 лютого пролунав вибух. ОВА повідомила про “приліт” по багатоповерховому будинку – є руйнування.

“Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється”, – написала пресслужба Полтавської ОВА.

Вранці повітряну тривогу оголосили в усіх регіонах України. Повітряні сили ЗСУ інформували про ракетну небезпеку. На Харківщині тривога була ще з вечора 31 січня – через масований наліт “шахедів”. Двічі вибухи чули в Харкові – близько 05:40 та 07:40 ранку. Другий вибух виявився “прильотом” у Холодногірському районі. Там виникла пожежа в приватному будинку, загинула жінка близько 60 років, також відомо про чотирьох поранених.

Читайте також: Екстрені відключення світла застосували на Харківщині — обленерго

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 09:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Полтаві вранці 1 лютого пролунав вибух. ОВА повідомила про “приліт” по багатоповерховому будинку – є руйнування".