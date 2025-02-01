У Полтаві армія РФ вдарила по житловій 5-поверхівці (фото)
У Полтаві вранці 1 лютого пролунав вибух. ОВА повідомила про “приліт” по багатоповерховому будинку – є руйнування.
“Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється”, – написала пресслужба Полтавської ОВА.
Вранці повітряну тривогу оголосили в усіх регіонах України. Повітряні сили ЗСУ інформували про ракетну небезпеку. На Харківщині тривога була ще з вечора 31 січня – через масований наліт “шахедів”. Двічі вибухи чули в Харкові – близько 05:40 та 07:40 ранку. Другий вибух виявився “прильотом” у Холодногірському районі. Там виникла пожежа в приватному будинку, загинула жінка близько 60 років, також відомо про чотирьох поранених.
Читайте також: Екстрені відключення світла застосували на Харківщині — обленерго
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: воздушная тревога, Полтава, прилет, руйнування;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Полтаві армія РФ вдарила по житловій 5-поверхівці (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 09:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Полтаві вранці 1 лютого пролунав вибух. ОВА повідомила про “приліт” по багатоповерховому будинку – є руйнування".