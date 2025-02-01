У Полтаві армія РФ вдарила по житловій 5-поверхівці (фото)

У Полтаві вранці 1 лютого пролунав вибух. ОВА повідомила про “приліт” по багатоповерховому будинку – є руйнування.

“Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється”, – написала пресслужба Полтавської ОВА.

Вранці повітряну тривогу оголосили в усіх регіонах України. Повітряні сили ЗСУ інформували про ракетну небезпеку. На Харківщині тривога була ще з вечора 31 січня – через масований наліт “шахедів”. Двічі вибухи чули в Харкові – близько 05:40 та 07:40 ранку. Другий вибух виявився “прильотом” у Холодногірському районі. Там виникла пожежа в приватному будинку, загинула жінка близько 60 років, також відомо про чотирьох поранених.