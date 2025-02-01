Екстрені відключення світла застосували в Харківській області – обленерго
Харківобленерго вранці 1 лютого попередило про відключення світла у регіоні.
“У зв’язку з ракетною атакою у Харківській області застосовані аварійні відключення”, – написала пресслужба обленерго.
Наразі повітряна тривога оголошена на всій території України. Повітряні сили ЗСУ інформують про ракетну небезпеку. У Харкові близько 07:40 пролунав вибух – керівництво міста та області повідомило про “приліт” у Холодногірському районі На місці виникла пожежа, є постраждалі.
Також “приліт” був у Малоданілівській громаді. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, ракетная атака, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 08:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго вранці 1 лютого попередило про відключення світла у регіоні".