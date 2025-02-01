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Екстрені відключення світла застосували в Харківській області – обленерго

Події 08:02   01.02.2025
Оксана Горун
Екстрені відключення світла застосували в Харківській області – обленерго

Харківобленерго вранці 1 лютого попередило про відключення світла у регіоні.

“У зв’язку з ракетною атакою у Харківській області застосовані аварійні відключення”, – написала пресслужба обленерго.

Наразі повітряна тривога оголошена на всій території України. Повітряні сили ЗСУ інформують про ракетну небезпеку. У Харкові близько 07:40 пролунав вибух – керівництво міста та області повідомило про “приліт” у Холодногірському районі На місці виникла пожежа, є постраждалі.

Також “приліт” був у Малоданілівській громаді. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 1 лютого: вибух у Харкові, наліт “шахедів”

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 08:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго вранці 1 лютого попередило про відключення світла у регіоні".