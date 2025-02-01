Екстрені відключення світла застосували в Харківській області – обленерго

Харківобленерго вранці 1 лютого попередило про відключення світла у регіоні.

“У зв’язку з ракетною атакою у Харківській області застосовані аварійні відключення”, – написала пресслужба обленерго.

Наразі повітряна тривога оголошена на всій території України. Повітряні сили ЗСУ інформують про ракетну небезпеку. У Харкові близько 07:40 пролунав вибух – керівництво міста та області повідомило про “приліт” у Холодногірському районі На місці виникла пожежа, є постраждалі.

Також “приліт” був у Малоданілівській громаді. Пошкоджені будинки та лінія електропередач.