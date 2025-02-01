Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго
Фото: Сергей Зеленский/telegram
Харьковоблэнерго утром 1 февраля предупредило об отключениях света в регионе.
«В связи с ракетной атакой в Харьковской области применены аварийные отключения», — написала пресс-служба облэнерго.
На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Воздушные силы ВСУ информируют о ракетной опасности. В Харькове около 07:40 прозвучал взрыв — руководство города и области сообщило о «прилете» в Холодногорском районе На месте возник пожар, есть пострадавшие.
Также «прилет» был в Малоданиловской громаде. Повреждены дома и линия электропередач.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, отключения, ракетная атака, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго утром 1 февраля предупредило об отключениях света в регионе".