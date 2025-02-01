Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго

Харьковоблэнерго утром 1 февраля предупредило об отключениях света в регионе.

«В связи с ракетной атакой в ​​Харьковской области применены аварийные отключения», — написала пресс-служба облэнерго.

На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Воздушные силы ВСУ информируют о ракетной опасности. В Харькове около 07:40 прозвучал взрыв — руководство города и области сообщило о «прилете» в Холодногорском районе На месте возник пожар, есть пострадавшие.

Также «прилет» был в Малоданиловской громаде. Повреждены дома и линия электропередач.