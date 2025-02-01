Live
  • Сб 01.02.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.82
  • EUR 43.51

Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго

Происшествия 08:02   01.02.2025
Оксана Горун
Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго Фото: Сергей Зеленский/telegram

Харьковоблэнерго утром 1 февраля предупредило об отключениях света в регионе.

«В связи с ракетной атакой в ​​Харьковской области применены аварийные отключения», — написала пресс-служба облэнерго.

На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Воздушные силы ВСУ информируют о ракетной опасности. В Харькове около 07:40 прозвучал взрыв — руководство города и области сообщило о «прилете» в Холодногорском районе На месте возник пожар, есть пострадавшие.

Также «прилет» был в Малоданиловской громаде. Повреждены дома и линия электропередач.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 1 февраля: взрыв в Харькове, налет «шахедов»

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове слышали взрыв
В Харькове слышали взрыв
01.02.2025, 05:49
Взрыв раздался в Харькове: есть пострадавшие (обновляется)
Взрыв раздался в Харькове: есть пострадавшие (обновляется)
01.02.2025, 08:06
Новости Харькова — главное за 1 февраля: взрыв в Харькове, налет «шахедов»
Новости Харькова — главное за 1 февраля: взрыв в Харькове, налет «шахедов»
01.02.2025, 08:08
Синегубов заявил о вражеских ударах по двум районам Харьковской области
Синегубов заявил о вражеских ударах по двум районам Харьковской области
01.02.2025, 07:36
Под Харьковом — «прилет», возник пожар — глава громады (обновлено)
Под Харьковом — «прилет», возник пожар — глава громады (обновлено)
01.02.2025, 07:29
Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго
Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго
01.02.2025, 08:02

Новости по теме:

15:20
Света не будет в одном из районов Харькова в воскресенье: адреса
16:50
На Харьковщине до 31 января могут отключать свет: причина и в каких громадах
18:00
Без света останется в воскресенье один из районов Харькова: адреса
21:12
Как будут выключать завтра свет в Харькове и области, рассказало облэнерго
11:09
Зеленский наградил харьковских энергетиков (фото, видео)

Вы читали новость: «Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 08:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго утром 1 февраля предупредило об отключениях света в регионе".