Новости Харькова — главное за 1 февраля: взрыв в Харькове, налет «шахедов»

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:08

Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго

«В связи с ракетной атакой в ​​Харьковской области применены аварийные отключения», — проинформировала утром 1 февраля пресс-служба Харьковоблэнерго.

07:55

«Прилеты» в Харькове и двух районах области

В Харькове — «прилет» по Холодногорскому району. Возник пожар в жилом доме. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших, в том числе — женщине в тяжелом состоянии. Взрыв раздался около 07:40 утра 1 февраля.

Ранее Синегубов информировал о «прилетах» в Харьковском и Берестинском районах области — на место выехали экстренные службы.

07:24

Под Харьковом — «прилет», возник пожар

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов утром 1 февраля сообщил о взрыве посреди жилой застройки.

«Прилет в одном из населенных пунктов громады посреди жилой застройки. В результате возник пожар. Информация о пострадавших уточняется», — написал Гололобов.

Незадолго до этого глава соседней Дергачевской громады Вячеслав Задоренко предупреждал об угрозе атаки «шахедов». О беспилотниках над территорией Харьковской области также информируют ВС ВСУ и мониторинговые каналы.

07:00

Тревога всю ночь и взрыв под утро

Воздушная тревога в Харькове длится уже более девяти часов. Ее объявили в 21:28, отбоев за ночь не давали. Основной причиной тревоги стали «шахеды», которые беспрерывно загрязняли собой небо над областью. Первый раз об их появлении ВС ВСУ проинформировали в 21:30.

Около часа ночи Воздушные силы предупреждали также о скоростных целях в Харьковской области. А в 05:33 сообщили об угрозе применения врагом баллистики с северо-востока.

Около 05:40 утра в Харькове слышали взрыв. Официальной информации о «прилете» по состоянию на 07:00 не было.

Воздушная тревога по состоянию на 07:00 объявлена во всех регионах Украины. ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности.