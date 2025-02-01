Новости Харькова — главное за 1 февраля: взрыв в Харькове, налет «шахедов»
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:08
Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго
«В связи с ракетной атакой в Харьковской области применены аварийные отключения», — проинформировала утром 1 февраля пресс-служба Харьковоблэнерго.
07:55
«Прилеты» в Харькове и двух районах области
В Харькове — «прилет» по Холодногорскому району. Возник пожар в жилом доме. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших, в том числе — женщине в тяжелом состоянии. Взрыв раздался около 07:40 утра 1 февраля.
Ранее Синегубов информировал о «прилетах» в Харьковском и Берестинском районах области — на место выехали экстренные службы.
07:24
Под Харьковом — «прилет», возник пожар
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов утром 1 февраля сообщил о взрыве посреди жилой застройки.
«Прилет в одном из населенных пунктов громады посреди жилой застройки. В результате возник пожар. Информация о пострадавших уточняется», — написал Гололобов.
Незадолго до этого глава соседней Дергачевской громады Вячеслав Задоренко предупреждал об угрозе атаки «шахедов». О беспилотниках над территорией Харьковской области также информируют ВС ВСУ и мониторинговые каналы.
07:00
Тревога всю ночь и взрыв под утро
Воздушная тревога в Харькове длится уже более девяти часов. Ее объявили в 21:28, отбоев за ночь не давали. Основной причиной тревоги стали «шахеды», которые беспрерывно загрязняли собой небо над областью. Первый раз об их появлении ВС ВСУ проинформировали в 21:30.
Около часа ночи Воздушные силы предупреждали также о скоростных целях в Харьковской области. А в 05:33 сообщили об угрозе применения врагом баллистики с северо-востока.
Около 05:40 утра в Харькове слышали взрыв. Официальной информации о «прилете» по состоянию на 07:00 не было.
Воздушная тревога по состоянию на 07:00 объявлена во всех регионах Украины. ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".