Оккупанты пытаются оказывать давление на группировку, защищающую Харьков — ОТГ
Спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона 1 февраля рассказал, что армия РФ редко предпринимает механизированные штурмы на севере области, но держит защитников в напряжении.
«На Харьковском направлении ситуация сейчас такова, что враг не двигается большими колоннами. Он пытается где-то изменить свое тактическое положение, улучшить его, но несет существенные потери. Это также связано с тем, что подготовленные оборонные линии заминированы и хорошо контролируются. То есть мы знаем, мы видим врага, и ему подойти очень сложно, — объяснил Романов. — Они пытаются действовать двумя способами. Или они накапливают в определенных районах пехоту, которая заходит туда по два-три человека, затем получает сигнал и выдвигается вперед пешком. Или они используют бронетехнику, прикрываясь танками. Мы недавно видели такую попытку прорыва линии обороны. Они применили танк и четыре БМП, но вся эта техника была уничтожена вместе с наступавшими».
Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»
В основном, по оценке спикера ОТГ «Харьков», технику на Харьковском направлении захватчики экономят.
«Они пытаются своими действиями оказывать давление на группировку, которая защищает непосредственно Харьков. И они активны, чтобы мы не отвлекали свои силы от этого направления», — пояснил Романов.
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За минувшие сутки на Харьковском направлении зафиксировали две российские атаки — в районе Волчанска. Оккупанты потеряли 45 человек: 24 убитыми и 21 ранеными. Защитники Украины повредили и уничтожили четыре единицы российской техники.
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 о боях на Харьковском направлении не информировал. На Купянском с начала суток оккупанты предприняли 15 попыток продвинуться к позициям Сил обороны в районах следующих населенных пунктов: Тополи, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая. Украинские защитники отбили 11 атак, четыре боестолкновения продолжаются.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 16:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов 1 февраля рассказал, что армия РФ редко предпринимает механизированные штурмы на севере области, но держит защитников в напряжении".