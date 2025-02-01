Live
  • Сб 01.02.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.82
  • EUR 43.51

Оккупанты пытаются оказывать давление на группировку, защищающую Харьков — ОТГ

Фронт 16:20   01.02.2025
Оксана Горун
Оккупанты пытаются оказывать давление на группировку, защищающую Харьков — ОТГ Скриншот

Спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона 1 февраля рассказал, что армия РФ редко предпринимает механизированные штурмы на севере области, но держит защитников в напряжении.

«На Харьковском направлении ситуация сейчас такова, что враг не двигается большими колоннами. Он пытается где-то изменить свое тактическое положение, улучшить его, но несет существенные потери. Это также связано с тем, что подготовленные оборонные линии заминированы и хорошо контролируются. То есть мы знаем, мы видим врага, и ему подойти очень сложно, — объяснил Романов. — Они пытаются действовать двумя способами. Или они накапливают в определенных районах пехоту, которая заходит туда по два-три человека, затем получает сигнал и выдвигается вперед пешком. Или они используют бронетехнику, прикрываясь танками. Мы недавно видели такую ​​попытку прорыва линии обороны. Они применили танк и четыре БМП, но вся эта техника была уничтожена вместе с наступавшими».

Видео: Национальный телемарафон «Єдині новини»

В основном, по оценке спикера ОТГ «Харьков», технику на Харьковском направлении захватчики экономят.

«Они пытаются своими действиями оказывать давление на группировку, которая защищает непосредственно Харьков. И они активны, чтобы мы не отвлекали свои силы от этого направления», — пояснил Романов.

Читайте также: «Диванные герои» добились своего — полковник об убийстве сотрудника ТЦК

За минувшие сутки на Харьковском направлении зафиксировали две российские атаки — в районе Волчанска. Оккупанты потеряли 45 человек: 24 убитыми и 21 ранеными. Защитники Украины повредили и уничтожили четыре единицы российской техники.

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 о боях на Харьковском направлении не информировал. На Купянском с начала суток оккупанты предприняли 15 попыток продвинуться к позициям Сил обороны в районах следующих населенных пунктов: Тополи, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая. Украинские защитники отбили 11 атак, четыре боестолкновения продолжаются.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Диванные герои» добились своего — полковник об убийстве сотрудника ТЦК
«Диванные герои» добились своего — полковник об убийстве сотрудника ТЦК
01.02.2025, 15:18
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и неокоммунисты
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и неокоммунисты
01.02.2025, 16:42
Взрыв раздался в Харькове: погибла женщина, есть раненые (фото, видео)
Взрыв раздался в Харькове: погибла женщина, есть раненые (фото, видео)
01.02.2025, 11:25
В Полтаве армия РФ ударила по жилой 5-этажке: семеро погибших (фото, видео)
В Полтаве армия РФ ударила по жилой 5-этажке: семеро погибших (фото, видео)
01.02.2025, 15:28
Оккупанты пытаются оказывать давление на группировку, защищающую Харьков — ОТГ
Оккупанты пытаются оказывать давление на группировку, защищающую Харьков — ОТГ
01.02.2025, 16:20
Дорогу областного значения под Харьковом засыпали обломки после «прилета»
Дорогу областного значения под Харьковом засыпали обломки после «прилета»
01.02.2025, 14:26

Новости по теме:

08:56
Россияне штурмовали Волчанск и села Купянского района — Генштаб ВСУ
16:49
Генштаб ВСУ: россияне атаковали вблизи Волчанска и Песчаного
10:04
«До Харькова от линии фронта 20 км»: что может угрожать городу – «Хартия»
16:52
Шесть атак на Харьковском направлении, семь – на Купянском: Генштаб на 16:00
12:09
Синегубов прокомментировал «освобождение» РФ Двуречной и ситуацию под Боровой

Вы читали новость: «Оккупанты пытаются оказывать давление на группировку, защищающую Харьков — ОТГ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 16:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов 1 февраля рассказал, что армия РФ редко предпринимает механизированные штурмы на севере области, но держит защитников в напряжении".