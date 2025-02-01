Окупанти намагаються чинити тиск на угруповання, яке захищає Харків – ОТУ

Спікер ОТУ “Харків” Євген Романов у етері нацмарафону 1 лютого розповів, що армія РФ рідко вдається до механізованих штурмів на півночі області, але тримає захисників у напрузі.

“На Харківському напрямку ситуація зараз така, що ворог не суне великими колонами. Він намагається десь змінити своє тактичне положення, покращити його, але зазнає суттєвих втрат. Це також пов’язано з тим, що підготовлені лінії оборони заміновані та добре контролюються. Тобто ми знаємо, ми бачимо ворога, і йому підійти вкрай складно, — пояснив Романов. — Вони намагаються діяти у два способи. Або вони накопичують у певних районах піхоту, яка заходить туди по два-три чоловіки, потім вони отримують сигнал і сунуть вперед пішки. Або вони використовують бронетехніку, прикриваючись танками. Ми нещодавно бачили таку спробу прориву лінії оборони. Вони застосували танк і чотири БМП, але вся ця техніка була знищена разом із тими, хто наступав”.

Відео: Національний телемарафон “Єдині новини”

За оцінкою спікера ОТУ “Харків”, техніку на Харківському напрямку загарбники економлять.

“Вони намагаються своїми діями тиснути на угрупування, яке боронить безпосередньо Харків. І вони активні, щоб ми не відривали свої сили від цього напрямку”, – пояснив Романов.

Минулої доби на Харківському напрямку зафіксували дві російські атаки – в районі Вовчанська. Окупанти втратили 45 осіб: 24 убитими та 21 пораненими. Захисники України пошкодили та знищили чотири одиниці російської техніки.

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 про бої на Харківському напрямку не інформував. На Куп’янському з початку доби окупанти здійснили 15 спроб просунутися до позицій Сил оборони в районах наступних населених пунктів: Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова. Українські захисники відбили 11 атак, чотири боєзіткнення тривають.