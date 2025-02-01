Окупанти намагаються чинити тиск на угруповання, яке захищає Харків – ОТУ
Спікер ОТУ “Харків” Євген Романов у етері нацмарафону 1 лютого розповів, що армія РФ рідко вдається до механізованих штурмів на півночі області, але тримає захисників у напрузі.
“На Харківському напрямку ситуація зараз така, що ворог не суне великими колонами. Він намагається десь змінити своє тактичне положення, покращити його, але зазнає суттєвих втрат. Це також пов’язано з тим, що підготовлені лінії оборони заміновані та добре контролюються. Тобто ми знаємо, ми бачимо ворога, і йому підійти вкрай складно, — пояснив Романов. — Вони намагаються діяти у два способи. Або вони накопичують у певних районах піхоту, яка заходить туди по два-три чоловіки, потім вони отримують сигнал і сунуть вперед пішки. Або вони використовують бронетехніку, прикриваючись танками. Ми нещодавно бачили таку спробу прориву лінії оборони. Вони застосували танк і чотири БМП, але вся ця техніка була знищена разом із тими, хто наступав”.
Відео: Національний телемарафон “Єдині новини”
За оцінкою спікера ОТУ “Харків”, техніку на Харківському напрямку загарбники економлять.
“Вони намагаються своїми діями тиснути на угрупування, яке боронить безпосередньо Харків. І вони активні, щоб ми не відривали свої сили від цього напрямку”, – пояснив Романов.
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Минулої доби на Харківському напрямку зафіксували дві російські атаки – в районі Вовчанська. Окупанти втратили 45 осіб: 24 убитими та 21 пораненими. Захисники України пошкодили та знищили чотири одиниці російської техніки.
Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 про бої на Харківському напрямку не інформував. На Куп’янському з початку доби окупанти здійснили 15 спроб просунутися до позицій Сил оборони в районах наступних населених пунктів: Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова. Українські захисники відбили 11 атак, чотири боєзіткнення тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 16:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОТУ “Харків” Євген Романов у етері нацмарафону 1 лютого розповів, що армія РФ рідко вдається до механізованих штурмів на півночі області, але тримає захисників у напрузі".