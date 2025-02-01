Россияне штурмовали Волчанск и села Купянского района — Генштаб ВСУ
Генштаб в утренней сводке 1 февраля сообщил о 134 боевых столкновениях на фронте в Украине за сутки, восемь из них произошли в Харьковской области.
«За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошли две вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово», — проинформировал Генштаб ВСУ.
По территории Украины армия РФ нанесла четыре ракетных удара и 54 авиационных, сбросив 105 КАБов.
Ракетчики и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения оккупантов, одно их средство ПВО, четыре артсистемы и три пункта управления. В Генштабе обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 08:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке 1 февраля сообщил о 134 боевых столкновениях на фронте в Украине за сутки, восемь из них произошли в Харьковской области".