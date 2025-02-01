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Россияне штурмовали Волчанск и села Купянского района — Генштаб ВСУ

Фронт 08:56   01.02.2025
Оксана Горун
Россияне штурмовали Волчанск и села Купянского района — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в утренней сводке 1 февраля сообщил о 134 боевых столкновениях на фронте в Украине за сутки, восемь из них произошли в Харьковской области.

«За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошли две вражеские атаки в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово», — проинформировал Генштаб ВСУ.

По территории Украины армия РФ нанесла четыре ракетных удара и 54 авиационных, сбросив 105 КАБов.

Ракетчики и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения оккупантов, одно их средство ПВО, четыре артсистемы и три пункта управления. В Генштабе обновили данные о потерях врага.

Читайте также: Ракетные удары по Харьковщине и «прилет» в Харькове: данные полиции

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 08:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке 1 февраля сообщил о 134 боевых столкновениях на фронте в Украине за сутки, восемь из них произошли в Харьковской области".