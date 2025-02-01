Росіяни штурмували Вовчанськ та села Куп’янського району – Генштаб ЗСУ

Генштаб у ранковому зведенні 1 лютого повідомив про 134 бойові зіткнення на фронті в Україні за добу, вісім із них сталися на Харківщині.

“Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

По території України армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів і 54 авіаційних, скинувши 105 КАБів.

Ракетники та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження окупантів, один їхній засіб ППО, чотири артсистеми та три пункти управління. У Генштабі поновили дані про втрати ворога.