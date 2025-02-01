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Росіяни штурмували Вовчанськ та села Куп’янського району – Генштаб ЗСУ

Фронт 08:56   01.02.2025
Оксана Горун
Росіяни штурмували Вовчанськ та села Куп’янського району – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб у ранковому зведенні 1 лютого повідомив про 134 бойові зіткнення на фронті в Україні за добу, вісім із них сталися на Харківщині.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового, – поінформував Генштаб ЗСУ.

По території України армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів і 54 авіаційних, скинувши 105 КАБів.

Ракетники та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження окупантів, один їхній засіб ППО, чотири артсистеми та три пункти управління. У Генштабі поновили дані про втрати ворога.

Читайте також: Ракетні удари по Харківщині та «приліт» у Харкові: дані поліції

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Росіяни штурмували Вовчанськ та села Куп’янського району – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 08:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні 1 лютого повідомив про 134 бойові зіткнення на фронті в Україні за добу, вісім із них сталися на Харківщині".