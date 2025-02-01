Росіяни штурмували Вовчанськ та села Куп’янського району – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб у ранковому зведенні 1 лютого повідомив про 134 бойові зіткнення на фронті в Україні за добу, вісім із них сталися на Харківщині.
“Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового“, – поінформував Генштаб ЗСУ.
По території України армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів і 54 авіаційних, скинувши 105 КАБів.
Ракетники та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження окупантів, один їхній засіб ППО, чотири артсистеми та три пункти управління. У Генштабі поновили дані про втрати ворога.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 08:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні 1 лютого повідомив про 134 бойові зіткнення на фронті в Україні за добу, вісім із них сталися на Харківщині".