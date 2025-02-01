Момент прилета «шахеда» под Харьковом попал на видео

Видео из Черкасской Лозовой, снятое утром 1 февраля, опубликовал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

БпЛА ударил посреди частного сектора. Кирпичи и стройматериалы разлетелись так, что засыпали дорогу областного значения, проходящую через село.

Видео: Александр Гололобов/Telegram

Чудом в результате удара не было пострадавших. Однако 15 домов в селе повреждены. Также пострадала линия электропередач, но ее быстро восстановили. В местной амбулатории разбиты стекла.