Момент прилета «шахеда» под Харьковом попал на видео
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Видео из Черкасской Лозовой, снятое утром 1 февраля, опубликовал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
БпЛА ударил посреди частного сектора. Кирпичи и стройматериалы разлетелись так, что засыпали дорогу областного значения, проходящую через село.
Видео: Александр Гололобов/Telegram
Чудом в результате удара не было пострадавших. Однако 15 домов в селе повреждены. Также пострадала линия электропередач, но ее быстро восстановили. В местной амбулатории разбиты стекла.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, видео, гололобов, новости Харькова, прилет, черкасская лозовая;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 19:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео из Черкасской Лозовой, снятое утром 1 февраля, опубликовал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов".