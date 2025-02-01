Live
  • Сб 01.02.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.82
  • EUR 43.51

Момент прилета «шахеда» под Харьковом попал на видео

Происшествия 19:18   01.02.2025
Оксана Горун
Момент прилета «шахеда» под Харьковом попал на видео Фото: Олег Синегубов/Telegram

Видео из Черкасской Лозовой, снятое утром 1 февраля, опубликовал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

БпЛА ударил посреди частного сектора. Кирпичи и стройматериалы разлетелись так, что засыпали дорогу областного значения, проходящую через село.

Видео: Александр Гололобов/Telegram

Чудом в результате удара не было пострадавших. Однако 15 домов в селе повреждены. Также пострадала линия электропередач, но ее быстро восстановили. В местной амбулатории разбиты стекла.

Читайте также: Как место «прилета» в Харькове находят за 15 секунд: Терехов показал видео

Автор: Оксана Горун
Популярно
Как место «прилета» в Харькове находят за 15 секунд: Терехов показал видео
Как место «прилета» в Харькове находят за 15 секунд: Терехов показал видео
01.02.2025, 12:29
Землетрясение в Полтаве: в ГСЧС сообщили подробности
Землетрясение в Полтаве: в ГСЧС сообщили подробности
01.02.2025, 19:56
«Диванные герои» добились своего — полковник об убийстве сотрудника ТЦК
«Диванные герои» добились своего — полковник об убийстве сотрудника ТЦК
01.02.2025, 15:18
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и неокоммунисты
Новости Харькова — главное 1 февраля: «прилеты» в Харькове и неокоммунисты
01.02.2025, 19:24
В Полтаве ребенок погиб из-за удара РФ по пятиэтажке: всего восемь погибших
В Полтаве ребенок погиб из-за удара РФ по пятиэтажке: всего восемь погибших
01.02.2025, 18:41
«Освободители» берут в плен гражданских: события фронта Харьковщины за неделю
«Освободители» берут в плен гражданских: события фронта Харьковщины за неделю
01.02.2025, 18:51

Новости по теме:

10:38
Четверо пострадавших из-за удара Шахеда и пожара на Харьковщине
13:05
Вылетели 240 окон: как выглядит днем место прилета «шахеда» в Харькове (фото)
08:39
«Шахед» ударил по Харьковщине: есть пострадавшая, за сутки погибли трое
16:18
«Шахед» упал в Русской Лозовой: что повреждено, последствия (фото)
09:49
Ночью Украину атаковало рекордное число Shahed: их сбивали и на Харьковщине

Вы читали новость: «Момент прилета «шахеда» под Харьковом попал на видео»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 19:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео из Черкасской Лозовой, снятое утром 1 февраля, опубликовал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов".