Момент прильоту “шахеда” під Харковом потрапив на відео

Відео з Черкаської Лозової, зняте вранці 1 лютого, опублікував голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов.

БпЛА вдарив посеред приватного сектору. Цеглини та будматеріали розлетілися так, що засипали дорогу обласного значення, котра проходить через село.

Відео: Олександр Гололобов/Телеграм

Дивом унаслідок удару не було постраждалих. Проте 15 будинків у селі пошкоджені. Також постраждала лінія електропередач, але її швидко відновили. У місцевій амбулаторії розбиті шибки.