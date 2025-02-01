Момент прильоту “шахеда” під Харковом потрапив на відео
Фото: Олег Синєгубов/Телеграм
Відео з Черкаської Лозової, зняте вранці 1 лютого, опублікував голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов.
БпЛА вдарив посеред приватного сектору. Цеглини та будматеріали розлетілися так, що засипали дорогу обласного значення, котра проходить через село.
Відео: Олександр Гололобов/Телеграм
Дивом унаслідок удару не було постраждалих. Проте 15 будинків у селі пошкоджені. Також постраждала лінія електропередач, але її швидко відновили. У місцевій амбулаторії розбиті шибки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, видео, гололобов, новини Харкова, прилет, черкасская лозовая;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 19:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео з Черкаської Лозової, зняте вранці 1 лютого, опублікував голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов".