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Дорогу обласного значення під Харковом засипали уламки після “прильоту”

Події 14:26   01.02.2025
Оксана Горун
Дорогу обласного значення під Харковом засипали уламки після “прильоту” Фото: Олександр Гололобов/Телеграм

Один із “шахедів”, які атакували Харківську область вранці 1 лютого, пошкодив понад 15 будинків у Черкаській Лозовій. Цеглини та частини будматеріалів завалили дорогу.

Подробиці про наслідки прильоту повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Внаслідок падіння безпілотного літального апарата в селі Черкаська Лозова було пошкоджено понад 15 будинків. Також була пошкоджена лінія електропередач, яку швидко та оперативно відновили. Розкиданими будівельними матеріалами перекрито дорогу Державної власності обласного значення. Постраждали два автомобілі, господарчі споруди, гараж. Влучання були й у місцеву амбулаторію, у якої пошкоджено скління“, – поінформував Гололобов.

Фото: Олександр Гололобов/Телеграм

Нагадаємо, “приліт” стався близько 7-ї ранку 1 лютого. У цей момент область атакували “шахеди”. Один із них також ударив по Дергачівській громаді – між Дергачами та селом Семенівка. Постраждали сім приватних будинків неподалік.

Ще один БпЛА влучив по Харкову – у результаті загинула жінка і четверо людей постраждало.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 14:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із “шахедів”, які атакували Харківську область вранці 1 лютого, пошкодив понад 15 будинків у Черкаській Лозовій. Цеглини та частини будматеріалів завалили дорогу".