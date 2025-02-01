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Дорогу областного значения под Харьковом засыпали обломки после «прилета»

Происшествия 14:26   01.02.2025
Оксана Горун
Дорогу областного значения под Харьковом засыпали обломки после «прилета» Фото: Александр Гололобов/Telegram

Один из «шахедов», атаковавших Харьковскую область утром 1 февраля, повредил больше 15 домов в Черкасской Лозовой. Кирпичи и части стройматериалов завалили дорогу.

Подробности о последствиях прилета сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«В результате падения беспилотного летательного аппарата в селе Черкасская Лозовая было повреждено более 15 домов. Была также повреждена линия электропередачи, которую быстро и оперативно восстановили. Разбросанным строительным материалом перекрыта дорога государственной собственности областного значения. Пострадали два автомобиля, хозяйственные постройки, гараж. Попадания были и в местную амбулаторию, у которой повреждено остекление», — проинформировал Гололобов.

Фото: Александр Гололобов/Telegram

Напомним, «прилет» произошел около 7 утра 1 февраля. В этот момент область атаковали «шахеды». Один из них также ударил по Дергачевской громаде — между Дергачами и селом Семеновка. Пострадали семь частных домов неподалеку.

Еще один БпЛА ударил по Харькову — в результате погибла женщина и четыре человека пострадали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 14:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из «шахедов», атаковавших Харьковскую область утром 1 февраля, повредил больше 15 домов в Черкасской Лозовой. Кирпичи и части стройматериалов завалили дорогу".