Под Харьковом — «прилет», возник пожар — глава громады (обновлено)
Глава Малоданиловской громады под Харьковом Александр Гололобов утром 1 февраля сообщил о взрыве посреди жилой застройки.
Дополнено в 07:29. По территории Малоданиловской громады ударил беспилотник, обошлось без пострадавших.
«Изуродованы жилые дома, заборы. Повреждена линия электропередач, из-за чего в населенном пункте некоторое время будет отсутствовать электроснабжение», — проинформировал глава громады Александр Гололобов.
07:19. «Прилет в одном из населенных пунктов громады посреди жилой застройки. В результате возник пожар. Информация о пострадавших уточняется», — написал Гололобов.
Незадолго до этого глава соседней Дергачевской громады Вячеслав Задоренко предупреждал об угрозе атаки «шахедов».
О беспилотниках над территорией Харьковской области также информируют ВС ВСУ и мониторинговые каналы. Воздушная тревога в регионе продолжается уже более девяти часов.
Читайте также: Новости Харькова — главное за 1 февраля: как прошла ночь
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гололобов, новости Харькова, прилет, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Под Харьковом — «прилет», возник пожар — глава громады (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 07:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады под Харьковом Александр Гололобов утром 1 февраля сообщил о взрыве посреди жилой застройки".