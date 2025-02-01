Под Харьковом — «прилет», возник пожар — глава громады (обновлено)

Глава Малоданиловской громады под Харьковом Александр Гололобов утром 1 февраля сообщил о взрыве посреди жилой застройки.

Дополнено в 07:29. По территории Малоданиловской громады ударил беспилотник, обошлось без пострадавших.

«Изуродованы жилые дома, заборы. Повреждена линия электропередач, из-за чего в населенном пункте некоторое время будет отсутствовать электроснабжение», — проинформировал глава громады Александр Гололобов.

07:19. «Прилет в одном из населенных пунктов громады посреди жилой застройки. В результате возник пожар. Информация о пострадавших уточняется», — написал Гололобов.

Незадолго до этого глава соседней Дергачевской громады Вячеслав Задоренко предупреждал об угрозе атаки «шахедов».

О беспилотниках над территорией Харьковской области также информируют ВС ВСУ и мониторинговые каналы. Воздушная тревога в регионе продолжается уже более девяти часов.