В Харькове слышали взрыв

Около 05:40 1 февраля в Харькове прозвучал взрыв.

Воздушная тревога в городе и области продолжалась всю ночь — с 21:28 31 января. Над регионом фиксировали многочисленные беспилотники. Незадолго до взрыва Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики с северо-востока.

Информации о последствиях взрыва, а также о том, был ли «прилет» в Харькове, или за пределами города, на данный момент нет.