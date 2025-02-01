В Харькове слышали взрыв
Около 05:40 1 февраля в Харькове прозвучал взрыв.
Воздушная тревога в городе и области продолжалась всю ночь — с 21:28 31 января. Над регионом фиксировали многочисленные беспилотники. Незадолго до взрыва Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики с северо-востока.
Информации о последствиях взрыва, а также о том, был ли «прилет» в Харькове, или за пределами города, на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 05:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 05:40 1 февраля в Харькове прозвучал взрыв".