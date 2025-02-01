У Харкові чули вибух

Близько 05:40 1 лютого у Харкові пролунав вибух.

Повітряна тривога у місті та області тривала всю ніч – з 21:28 31 січня. Над регіоном фіксували численні безпілотники. Незадовго до вибуху Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики із північного сходу.

Інформації про наслідки вибуху, а також про те, чи був “приліт” у Харкові, або ж за межами міста, наразі немає.