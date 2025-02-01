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У Харкові чули вибух

Події 05:49   01.02.2025
Оксана Горун
У Харкові чули вибух

Близько 05:40 1 лютого у Харкові пролунав вибух.

Повітряна тривога у місті та області тривала всю ніч – з 21:28 31 січня. Над регіоном фіксували численні безпілотники. Незадовго до вибуху Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики із північного сходу.

Інформації про наслідки вибуху, а також про те, чи був “приліт” у Харкові, або ж за межами міста, наразі немає.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 05:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 05:40 1 лютого у Харкові пролунав вибух".