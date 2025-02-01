Шесть ракет и 17 БпЛА ударили по Харьковщине: Синегубов о последствиях
Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел итоги тяжелых суток в регионе. Есть погибшие и раненые, «прилеты» — в Харькове, ближайшем пригороде, а также различных районах области.
«За сутки враг направил по гражданским людям и объектам инфраструктуры 17 БпЛА и шесть ракет», — заявил Синегубов утром 1 февраля.
По информации начальника ХОВА, самые тяжелые последствия обстрелов — в Холодногорском районе Харькова. Там от падения обломков БпЛА погибла 60-летняя женщина. «Прилет» пришелся по частному дому, ранены четыре человека: мужчина 38 лет, женщины 64, 60, 77 лет. Двое из них — в больнице с взрывными ранами и ожогами.
Также около семи утра «шахеды» били по пригороду и Нововодолажскому району.
«1 февраля, 07:30, Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела БпЛА «Шахед» горели гараж и два авто. 1 февраля, 07:22, Харьковский р-н, Нововодолажская ТГ, с. Новая Водолага. В результате падения БпЛА «Шахед» повреждены производственные сооружения», — проинформировал Синегубов.
Видео пожара в Черкасской Лозовой опубликовала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Ночью армия РФ обстреляла из РСЗО село Пески-Радьковские в Боровской громаде. В течение всего дня 31 января терроризировала Купянский район. Там пострадали 84-летняя женщина и 46-летний мужчина.
Ранее ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщало о двух ракетных ударах по Харьковской области: по селам Копанки и Глазуновка Изюмского района. Там обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, погибшая, поранені, прилеты, ракетний удар, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подвел итоги тяжелых суток в регионе. Есть погибшие и раненые, «прилеты» — в Харькове, ближайшем пригороде, а также различных районах области".