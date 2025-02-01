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Шість ракет та 17 БпЛА вдарили по Харківщині: Синєгубов про наслідки

Події 09:21   01.02.2025
Оксана Горун
Шість ракет та 17 БпЛА вдарили по Харківщині: Синєгубов про наслідки Фото: Олег Синєгубов/Телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки важкої доби в регіоні. Є загиблі та поранені, “прильоти” – в Харкові, найближчому передмісті, а також різних районах області.

” За добу ворог скерував по цивільних людях та об‘єктах інфраструктури 17 БпЛА та шість ракет”, — заявив Синєгубов вранці 1 лютого.

За інформацією начальника ХОВА, найтяжчі наслідки обстрілів – у Холодногірському районі Харкова. Там від падіння уламків БпЛА загинула 60-річна жінка. “Приліт” прийшовся по приватному будинку, поранені чотири людини: чоловік 38 років, жінки 64, 60, 77 років. Двоє з них – у лікарні з вибуховими ранами та опіками.

Також близько сьомої ранку “шахеди” били по передмістю та Нововодолазькому району.

1 лютого, 07:30, Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу БпЛА “Шахед” горіли гараж та два авто. 1 лютого, 07:22, Харківський р-н, с. Нововодолазька ТГ, с. Нова Водолага. Внаслідок падіння БпЛА “Шахед” пошкоджені виробничі споруди“, – поінформував Синєгубов.

Відео пожежі в Черкаській Лозовій опублікувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Вночі армія РФ обстріляла з РСЗВ село Піски-Радьківські в Борівській громаді. Протягом усього дня 31 січня тероризувала Куп’янський район. Там постраждали 84-річна жінка та 46-річний чоловік.

Раніше ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляло про два ракетні удари по Харківській області: по селах Копанки та Глазунівка Ізюмського району. Там обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 09:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підбив підсумки важкої доби в регіоні. Є загиблі та поранені, “прильоти” – в Харкові, найближчому передмісті, а також різних районах області".