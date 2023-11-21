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29-летний погибший и 16 населенных пунктов под обстрелами — Синегубов о сутках

Происшествия 08:47   21.11.2023
Оксана Горун
29-летний погибший и 16 населенных пунктов под обстрелами — Синегубов о сутках

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковской области 20-21 ноября.

«Сегодня утром в результате обстрела пгт Казачья Лопань был поврежден частный жилой дом, произошел пожар. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего гражданского мужчины», — написал Синегубов в telegram.

Обстрел произошел около шести утра 21 ноября. Других погибших и пострадавших на Харьковщине за сутки не было.

При этом враг продолжал уничтожать гражданскую инфраструктуру в области. По данным ХОВА, под обстрелами было не менее 16 населенных пунктов.

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«В частности, под вражеским огнем находились Красная Заря Богодуховского района, Плетеневка, Землянки, Бударки, Федоровка Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района и другие населенные пункты», — перечислил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 08:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковской области 20-21 ноября".