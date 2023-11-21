29-летний погибший и 16 населенных пунктов под обстрелами — Синегубов о сутках

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов Харьковской области 20-21 ноября.

«Сегодня утром в результате обстрела пгт Казачья Лопань был поврежден частный жилой дом, произошел пожар. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего гражданского мужчины», — написал Синегубов в telegram.

Обстрел произошел около шести утра 21 ноября. Других погибших и пострадавших на Харьковщине за сутки не было.

При этом враг продолжал уничтожать гражданскую инфраструктуру в области. По данным ХОВА, под обстрелами было не менее 16 населенных пунктов.

«В частности, под вражеским огнем находились Красная Заря Богодуховского района, Плетеневка, Землянки, Бударки, Федоровка Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района и другие населенные пункты», — перечислил Синегубов.