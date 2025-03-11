Убийство писателя Вакуленко: в Харькове состоится суд
Дзержинский райсуд Харькова рассмотрит заочно дело еще одного оккупанта, которого следователи считают причастным к убийству украинского писателя Владимира Вакуленко.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили о завершении специального досудебного расследования в отношении 36-летнего боевика «ЛНР». Мужчину обвиняют в жестоком обращении с гражданскими, соединенном с умышленным убийством, а также нарушении законов и обычаев войны.
В декабре минувшего года прокуроры сообщили, что вместе со следователями Нацполиции установили личность третьего подозреваемого в убийстве Владимира Вакуленко. Это уроженец Луганска с позывным «Академик», который воевал в составе подразделений так называемой «ЛНР». По данным следствия, он вместе с другими оккупантами (из которых известны двое с позывными «Лев» и «Удод») похитил писателя из его дома в селе Капитоловка. Затем эта группа держала Вакуленко в застенках, пытала и убила.
«В настоящее время фигурант находится в розыске. Его будут судить заочно в Дзержинском районном суде г. Харьков», — отметили в прокуратуре.
Читайте также: Ракетный удар по Харькову: появились первые кадры с места, снятые 7 марта
Дела установленных подельников «Академика» — уже в суде.
Напомним, 10 апреля 2022 года появилась информация о похищении оккупантами на Изюмщине детского писателя Владимира Вакуленко. Об этом сообщила бывшая жена писателя Ирина Новицкая в Facebook. Уже после деоккупации Изюма люди, участвовавшие в захоронении жертв российских оккупантов, сообщили, что 12 мая к ним обратились военнослужащие РФ с указанием захоронить тело мужчины. Его обнаружили неподалеку от села Капитоловка Изюмского района. Свидетели увидели в теле пулевые отверстия и простреленные документы украинского писателя. На улице он пролежал больше месяца. Проверка ДНК впоследствии подтвердила, что погибший, которого захоронили под №319 на Изюмском кладбище – Владимир Вакуленко. В теле обнаружили две пули из пистолета Макарова. Простились с Вакуленко в Харькове 6 декабря.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вакуленко, новости Харькова, прокуратура, суд, убийство;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Убийство писателя Вакуленко: в Харькове состоится суд»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 14:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дзержинский райсуд Харькова рассмотрит заочно дело еще одного оккупанта, которого следователи считают причастным к убийству украинского писателя Владимира Вакуленко".