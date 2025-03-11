Live
  • Вт 11.03.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.77

Убийство писателя Вакуленко: в Харькове состоится суд

Происшествия 14:59   11.03.2025
Оксана Горун
Убийство писателя Вакуленко: в Харькове состоится суд

Дзержинский райсуд Харькова рассмотрит заочно дело еще одного оккупанта, которого следователи считают причастным к убийству украинского писателя Владимира Вакуленко.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили о завершении специального досудебного расследования в отношении 36-летнего боевика «ЛНР». Мужчину обвиняют в жестоком обращении с гражданскими, соединенном с умышленным убийством, а также нарушении законов и обычаев войны.

В декабре минувшего года прокуроры сообщили, что вместе со следователями Нацполиции установили личность третьего подозреваемого в убийстве Владимира Вакуленко. Это уроженец Луганска с позывным «Академик», который воевал в составе подразделений так называемой «ЛНР». По данным следствия, он вместе с другими оккупантами (из которых известны двое с позывными «Лев» и «Удод») похитил писателя из его дома в селе Капитоловка. Затем эта группа держала Вакуленко в застенках, пытала и убила.

«В настоящее время фигурант находится в розыске. Его будут судить заочно в Дзержинском районном суде г. Харьков», — отметили в прокуратуре.

Читайте также: Ракетный удар по Харькову: появились первые кадры с места, снятые 7 марта

Дела установленных подельников «Академика» — уже в суде.

Напомним, 10 апреля 2022 года появилась информация о похищении оккупантами на Изюмщине детского писателя Владимира Вакуленко. Об этом сообщила бывшая жена писателя Ирина Новицкая в Facebook. Уже после деоккупации Изюма люди, участвовавшие в захоронении жертв российских оккупантов, сообщили, что 12 мая к ним обратились военнослужащие РФ с указанием захоронить тело мужчины. Его обнаружили неподалеку от села Капитоловка Изюмского района. Свидетели увидели в теле пулевые отверстия и простреленные документы украинского писателя. На улице он пролежал больше месяца. Проверка ДНК впоследствии подтвердила, что погибший, которого захоронили под №319 на Изюмском кладбище – Владимир Вакуленко. В теле обнаружили две пули из пистолета Макарова. Простились с Вакуленко в Харькове 6 декабря.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ракетный удар по Харькову: появились первые кадры с места, снятые 7 марта
Ракетный удар по Харькову: появились первые кадры с места, снятые 7 марта
11.03.2025, 12:06
Новости Харькова — главное 11 марта: смертельный пожар, обстрелы, бои
Новости Харькова — главное 11 марта: смертельный пожар, обстрелы, бои
11.03.2025, 15:08
Об опасности предупредили жителей Харькова и области метеорологи
Об опасности предупредили жителей Харькова и области метеорологи
11.03.2025, 12:35
Что делать с сухостоем, чтобы не жечь: ГСЧС Харьковщины дает советы
Что делать с сухостоем, чтобы не жечь: ГСЧС Харьковщины дает советы
11.03.2025, 14:27
Якобы есть погибшие: в РФ заявили о самой массированной атаке БпЛА на Москву
Якобы есть погибшие: в РФ заявили о самой массированной атаке БпЛА на Москву
11.03.2025, 09:54
Убийство писателя Вакуленко: в Харькове состоится суд
Убийство писателя Вакуленко: в Харькове состоится суд
11.03.2025, 14:59

Новости по теме:

20:10
Оккупанта из ЛНР подозревают в убийстве детского писателя Вакуленко под Изюмом
15:35
На Харьковщине в селе убитого писателя Вакуленко убрали советскую символику
10:33
Мужчина погиб на Харьковщине: ГСЧС и полиция сообщили подробности
11:27
Правоохранители установили оккупантов, убивших поэта Вакуленко на Харьковщине
18:51
Год без оккупантов, но рядом с РФ: интервью со старостой Казачьей Лопани

Вы читали новость: «Убийство писателя Вакуленко: в Харькове состоится суд»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 14:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дзержинский райсуд Харькова рассмотрит заочно дело еще одного оккупанта, которого следователи считают причастным к убийству украинского писателя Владимира Вакуленко".