Убийство писателя Вакуленко: в Харькове состоится суд

Дзержинский райсуд Харькова рассмотрит заочно дело еще одного оккупанта, которого следователи считают причастным к убийству украинского писателя Владимира Вакуленко.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили о завершении специального досудебного расследования в отношении 36-летнего боевика «ЛНР». Мужчину обвиняют в жестоком обращении с гражданскими, соединенном с умышленным убийством, а также нарушении законов и обычаев войны.

В декабре минувшего года прокуроры сообщили, что вместе со следователями Нацполиции установили личность третьего подозреваемого в убийстве Владимира Вакуленко. Это уроженец Луганска с позывным «Академик», который воевал в составе подразделений так называемой «ЛНР». По данным следствия, он вместе с другими оккупантами (из которых известны двое с позывными «Лев» и «Удод») похитил писателя из его дома в селе Капитоловка. Затем эта группа держала Вакуленко в застенках, пытала и убила.

«В настоящее время фигурант находится в розыске. Его будут судить заочно в Дзержинском районном суде г. Харьков», — отметили в прокуратуре.

Дела установленных подельников «Академика» — уже в суде.

Напомним, 10 апреля 2022 года появилась информация о похищении оккупантами на Изюмщине детского писателя Владимира Вакуленко. Об этом сообщила бывшая жена писателя Ирина Новицкая в Facebook. Уже после деоккупации Изюма люди, участвовавшие в захоронении жертв российских оккупантов, сообщили, что 12 мая к ним обратились военнослужащие РФ с указанием захоронить тело мужчины. Его обнаружили неподалеку от села Капитоловка Изюмского района. Свидетели увидели в теле пулевые отверстия и простреленные документы украинского писателя. На улице он пролежал больше месяца. Проверка ДНК впоследствии подтвердила, что погибший, которого захоронили под №319 на Изюмском кладбище – Владимир Вакуленко. В теле обнаружили две пули из пистолета Макарова. Простились с Вакуленко в Харькове 6 декабря.