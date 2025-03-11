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Ракетный удар по Харькову: появились первые кадры с места, снятые 7 марта

Происшествия 12:06   11.03.2025
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: появились первые кадры с места, снятые 7 марта

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с места «прилета» в Харькове 7 марта.

«Харьков. Утром 7 марта страна-террорист нанесла очередной ракетный удар по городу. В результате попадания повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, гаражи и автомобили. На месте возник масштабный пожар. К сожалению, были раненые. Мы вместе с другими службами оказывали медицинскую помощь раненым, эвакуировали пострадавших и обеспечили беспрепятственный проезд экстренных служб», — подписал видео Белошицкий.

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Видео: Алексей Белошицкий/Telegram

Напомним, 7 марта россияне пытались «Искандером» преждевременно отключить отопление в Харькове. Ракета ударила по городу утром. Прилет был по Киевскому району. «Искандер-М», который стоит 3 млн долларов, применили, чтобы повредить локальную котельную «Харьковских теплосетей». И.о. директора технического предприятия Алексей Лука сообщил, что пострадали конструктив, газопроводы и трубопроводы. Без отопления осталось восемь многоэтажек, однако уже в середине дня услугу возобновили. Взрывная волна повредила 21 здание, вылетело 470 окон. Из-за вражеского удара пострадали восемь человек.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 12:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с места «прилета» в Харькове 7 марта".