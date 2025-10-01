Пошкоджені 18 будівель, вилетіли 170 вікон: мерія про збитки через обстріли

У пресслужбі мерії підрахували збитки в Харкові через обстріли в ніч проти 1 жовтня.

За попередніми підрахунками, в Салтівському районі пошкоджені щонайменше 18 будівель.

Також вилетіли 170 вікон та 40 балконних склінь. Крім того, пошкоджена одна покрівля та обірвані три дроти вуличного освітлення.

“Комунальники працюють без перерв, аби оперативно усунути наслідки атаки. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна. Попереднє обстеження будівель на наявність пошкоджень триває“, – пишуть у мерії.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня росіяни били по Харкову. Обстріл розпочався близько 02:00. Під ударами опинилися Київський та Салтівський райони міста. За даними мера Ігоря Терехова, відомо про три обстріляні локації та чотири влучання – ворог випустив по місту КАБи. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей – одному пораненому надали допомогу на місці, інших – госпіталізували. Серед постраждалих – 25-річний співробітник поліції. Через обстріли горів найбільший ринок, гаражний кооператив, пошкоджені будинки.