Пошкоджені 18 будівель, вилетіли 170 вікон: мерія про збитки через обстріли

Події 08:35   01.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пошкоджені 18 будівель, вилетіли 170 вікон: мерія про збитки через обстріли

У пресслужбі мерії підрахували збитки в Харкові через обстріли в ніч проти 1 жовтня. 

За попередніми підрахунками, в Салтівському районі пошкоджені щонайменше 18 будівель.

Наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 1 жовтня
Фото: ХМР

Також вилетіли 170 вікон та 40 балконних склінь. Крім того, пошкоджена одна покрівля та обірвані три дроти вуличного освітлення.

Наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 1 жовтня
Фото: ХМР

Комунальники працюють без перерв, аби оперативно усунути наслідки атаки. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна. Попереднє обстеження будівель на наявність пошкоджень триває“, – пишуть у мерії.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня росіяни били по Харкову. Обстріл розпочався близько 02:00. Під ударами опинилися Київський та Салтівський райони міста. За даними мера Ігоря Терехова, відомо про три обстріляні локації та чотири влучання – ворог випустив по місту КАБи. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей – одному пораненому надали допомогу на місці, інших – госпіталізували. Серед постраждалих – 25-річний співробітник поліції. Через обстріли горів найбільший ринок, гаражний кооператив, пошкоджені будинки.

Читайте також: Куди били росіяни в ніч проти 1 жовтня: фото та відео з місць «прильотів»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
