Куди били росіяни в ніч проти 1 жовтня: фото та відео з місць “прильотів”

У ніч на 1 жовтня росіяни били по Харкову КАБами.

У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили, що під ударами опинилися Київський та Салтівський райони міста.

“Один удар стався по території ринку у Київському районі міста Харкова. Горять торгівельні павільйони на загальній площі 2800 квадратних метрів”, – зазначили рятувальники.

У Салтівському районі через обстріли зруйнований приватний будинок, також спалахнув пожежний кооператив. Вогонь охопив 350 метрів квадратних.

“Пожежі локалізовані, тривають їх ліквідації. На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС, в тому числі психологи, піротехнічні та кінологічні розрахунки, а також вогнеборці Циркунівської добровільної пожежної команди”, – зазначили у ДСНС.

Також наслідки ударів по Харкову опублікували й у Харківській облпрокуратурі.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня росіяни били по Харкову. Обстріл розпочався близько 02:00. Під ударами опинилися Київський та Салтівський райони міста. За даними мера Ігоря Терехова, відомо про три обстріляні локації та чотири влучання – ворог випустив по місту КАБи. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей – одному пораненому надали допомогу на місці, інших – госпіталізували. Серед постраждалих – 25-річний співробітник поліції. Через обстріли горів найбільший ринок, гаражний кооператив, пошкоджені будинки.