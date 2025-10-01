Відсьогодні трамвай №23 відновлює маршрут у бік ХТЗ

Про те, що з 1 жовтня трамвай №23 відновлює маршрут на ХТЗ, повідомили у пресслужбі міськради.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з відновленням руху трамваїв на пр. Тракторобудівників, на ділянці від Салтівського шосе до вул. Свистуна”, – передають у мерії.

Тепер трамвай №23 курсуватиме від розворотного кола «Салтівський» до вул. Свистуна із середнім інтервалом руху за маршрутом у 14 хвилин.

Режим роботи маршруту в будні:

розворотне коло «Салтівське»: перший рейс – 5:34, останній рейс – 21:28;

вул. Свистуна: перший рейс – 5:57, останній рейс – 22:06.

Режим роботи маршруту у вихідні:

розворотне коло «Салтівське»: перший рейс – 5:34, останній рейс – 20:53;

вул. Свистуна: перший рейс – 5:57, останній рейс – 21:31.

У мерії зазначили, що раніше трамвайну лінію пошкодили ворожі обстріли. Після цього фахівці замінили десять кілометрів контактного проводу та 250 метрів рейок, 144 кронштейни, 2,9 кілометра кабелю.

“На маршруті будуть використовуватися двосторонні трамваї – системи з двох вагонів, що можуть рухатися в обох напрямках”, – додали в мерії.