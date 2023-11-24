Live
  • Пт 24.11.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

Дождь и снег будут, но не везде. Прогноз погоды на Харьковщине на 25 ноября

Общество 19:41   24.11.2023
Елена Нагорная
Дождь и снег будут, но не везде. Прогноз погоды на Харьковщине на 25 ноября Фото: Василий Голосный

В субботу, 25 ноября, в Харькове осадки не прогнозируют, а вот по области местами пройдут небольшие мокрые снегопады и дожди. По региону — слабый туман, на дорогах гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, а днем — 1 — 3 тепла.

По области ночная температура составит от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем — от 1 градуса мороза до 4 тепла.

Ветер ночью юго-западный, 5 — 10 м/с, днем переменных направлений — 3 — 8 м/с.

Читайте также: Жителей Харьковщины предупредили об ухудшении погоды: идут сильные дожди

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет
Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет
23.11.2023, 10:29
Один человек погиб, 18 пострадали. Авто врезалось в автобус на Харьковщине
Один человек погиб, 18 пострадали. Авто врезалось в автобус на Харьковщине
24.11.2023, 22:49
Главные новости Харькова 24.11: смертельное ДТП, поезд ко Дню благодарения
Главные новости Харькова 24.11: смертельное ДТП, поезд ко Дню благодарения
24.11.2023, 22:53
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
22.11.2023, 21:48
Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности
Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности
23.11.2023, 09:28
Харьков — четвертый город в Украине по количеству открытых ФЛП
Харьков — четвертый город в Украине по количеству открытых ФЛП
23.11.2023, 09:58

Новости по теме:

20:03
Снег, дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на Харьковщине на 24 ноября
20:07
Дождь и ночью, и днем. Прогноз погоды в Харькове и области на 16 ноября
20:16
Осадки будут, но небольшие. Прогноз погоды в Харькове и области на 15 ноября
19:54
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
20:00
Шквалы, дождь, местами грозы. 12 ноября на Харьковщине разгуляется стихия

Вы читали новость: «Дождь и снег будут, но не везде. Прогноз погоды на Харьковщине на 25 ноября»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 19:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 25 ноября, в Харькове осадки не прогнозируют, а вот по области местами пройдут небольшие мокрые снегопады и дожди. По региону — слабый туман, на дорогах гололед.".