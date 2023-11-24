Дождь и снег будут, но не везде. Прогноз погоды на Харьковщине на 25 ноября

В субботу, 25 ноября, в Харькове осадки не прогнозируют, а вот по области местами пройдут небольшие мокрые снегопады и дожди. По региону — слабый туман, на дорогах гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, а днем — 1 — 3 тепла.

По области ночная температура составит от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем — от 1 градуса мороза до 4 тепла.

Ветер ночью юго-западный, 5 — 10 м/с, днем переменных направлений — 3 — 8 м/с.