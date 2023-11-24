Дождь и снег будут, но не везде. Прогноз погоды на Харьковщине на 25 ноября
Фото: Василий Голосный
В субботу, 25 ноября, в Харькове осадки не прогнозируют, а вот по области местами пройдут небольшие мокрые снегопады и дожди. По региону — слабый туман, на дорогах гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, а днем — 1 — 3 тепла.
По области ночная температура составит от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем — от 1 градуса мороза до 4 тепла.
Ветер ночью юго-западный, 5 — 10 м/с, днем переменных направлений — 3 — 8 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, осадки, погода, прогноз, снег, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 19:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 25 ноября, в Харькове осадки не прогнозируют, а вот по области местами пройдут небольшие мокрые снегопады и дожди. По региону — слабый туман, на дорогах гололед.".