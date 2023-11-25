Live
  • Сб 25.11.2023
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, по яких била РФ

Події 19:51   25.11.2023
Оксана Горун
Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, по яких била РФ

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про три штурми та два авіаудари в Харківській області.

За даними ГШ, під артилерійськими обстрілами за добу на Харківщині були: Уди, Алісівка, Бочкове, Мала Вовча, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Авіаційних ударів армія РФ завдала в районі Іванівки та Кислівки.

“На Куп’янському напрямку противник вів штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито три атаки”, – повідомили у зведенні Генштабу.

Загалом по території України армія РФ за добу завдала трьох ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснила 38 обстрілів з РСЗВ. Також росіяни застосували по Україні 75 “шахедів”, 74 з яких збила ППО.

Читайте також:  Рекордний наліт “шахедів” на Україну: армія РФ випустила 75 БПЛА

На фронті сталося 42 бойові зіткнення. Авіація ЗСУ завдала ударів по 11 районах зосередження окупантів, ракетники – ще по семи районах. Вони також вразили чотири артилерійські засоби та склад боєприпасів росіян.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові приспустили прапор України (відео)
У Харкові приспустили прапор України (відео)
25.11.2023, 10:41
Головні новини Харкова 25.11: небезпечна хуртовина, візит Сирського, загиблі
Головні новини Харкова 25.11: небезпечна хуртовина, візит Сирського, загиблі
25.11.2023, 21:05
Про Голодомор на Харківщині створили гру (відео)
Про Голодомор на Харківщині створили гру (відео)
25.11.2023, 19:05
Хуртовина, дощ, ожеледь: прогноз погоди у Харкові та області на 26 листопада
Хуртовина, дощ, ожеледь: прогноз погоди у Харкові та області на 26 листопада
25.11.2023, 20:52
Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, по яких била РФ
Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, по яких била РФ
25.11.2023, 19:51
ДТП на Харківщині: загиблого водія вирізали з машини (фото)
ДТП на Харківщині: загиблого водія вирізали з машини (фото)
25.11.2023, 17:35

Новини за темою:

19:51
Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, по яких била РФ
18:42
На фронті загинув десантник із Харківської області
10:12
Сирський приїхав на фронт під Куп’янськом (фото)
08:05
Генштаб повідомив про 15 атак ворога на Харківщині та затяжний наліт “шахедів”
23:12
Головні новини Харкова 24.11: смертельна ДТП, фронт, поїзд до Дня подяки

Ви читали новину: «Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, по яких била РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 19:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про три штурми та два авіаудари в Харківській області".