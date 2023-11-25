Генштаб назвав 10 населених пунктів Харківщини, по яких била РФ
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про три штурми та два авіаудари в Харківській області.
За даними ГШ, під артилерійськими обстрілами за добу на Харківщині були: Уди, Алісівка, Бочкове, Мала Вовча, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Авіаційних ударів армія РФ завдала в районі Іванівки та Кислівки.
“На Куп’янському напрямку противник вів штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито три атаки”, – повідомили у зведенні Генштабу.
Загалом по території України армія РФ за добу завдала трьох ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснила 38 обстрілів з РСЗВ. Також росіяни застосували по Україні 75 “шахедів”, 74 з яких збила ППО.
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На фронті сталося 42 бойові зіткнення. Авіація ЗСУ завдала ударів по 11 районах зосередження окупантів, ракетники – ще по семи районах. Вони також вразили чотири артилерійські засоби та склад боєприпасів росіян.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, обстріли, сводка;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 19:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про три штурми та два авіаудари в Харківській області".