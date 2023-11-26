Враг штурмовал Синьковку на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Гранов, Бударки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении россияне без успеха штурмовали позиции ВСУ возле Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. ВСУ отразили 6 атак.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артиллерия, Генштаб ВСУ, купянское направление, миномет, синьковка, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 19:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Гранов, Бударки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".