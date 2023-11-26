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Враг штурмовал Синьковку на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:08   26.11.2023
Оксана Якушко
Враг штурмовал Синьковку на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Гранов, Бударки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении россияне без успеха штурмовали позиции ВСУ возле Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. ВСУ отразили 6 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 19:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Гранов, Бударки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".