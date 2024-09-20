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Семь ударов из минометов по приграничью Харьковщины: пострадали три человека

Происшествия 16:18   20.09.2024
Виктория Яковенко
Семь ударов из минометов по приграничью Харьковщины: пострадали три человека Фото: «Заря»

20 сентября около 14:00 армия РФ, предварительно, из минометов обстреляла село Ивашки Золочевской громады.

«В результате семи ударов ранения средней тяжести получили мужчина 1967 г.р. и женщина 1968 г.р. Супруги возились по хозяйству, когда начался обстрел. Их госпитализировали. Легкое ранение ноги получил мужчина 1955 г.р. Ему оказывается помощь золочевскими медиками», — рассказал начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

В селе повреждены дома и легковое авто.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 16:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 сентября около 14:00 армия РФ, предварительно, из минометов обстреляла село Ивашки Золочевской громады.".