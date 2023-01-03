Как земля промерзнет: Мельник считает, что войска РФ снова пойдут на Харьков

Как только земля промерзнет, россияне снова пойдут в атаку силами неподготовленной армии мобилизованных, ожидает начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал Сергей Мельник. Об этом он рассказал нидерландскому изданию nos.nl.

Группы из десяти-двадцати российских военных уже пересекают границу для разведки и диверсий, цитирует Мельника издание.

Как и в феврале прошлого года, по словам бригадного генерала, россияне будут пытаться отрезать Харьков от Киева, чтобы украинские войска на Донбассе не могли двинуться на запад на помощь столице. Россияне также будут атаковать в сторону города Ровно, чтобы прекратить поставки западного оружия.

Мельник считает, что российских солдат может быть гораздо больше, чем 200 тысяч. В то же время, по его мнению, они будут плохо вооружены и обучены.

«На сомневаюсь, что россияне снова пойдут на Харьков большими силами неподготовленной армии мобилизованных солдат. Но, как говорил генерал Залужный, нам придется убить их всех», — добавил начальник Харьковского гарнизона в Telegram.